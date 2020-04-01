Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyasını destekliyoruz"

Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

01.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:15
Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı 150 bine yakın hocamızla destekliyoruz" dedi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" dedi.
"YAKINLAŞMANIN EN BÜYÜK VASITASI PAYLAŞMAKTIR"
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeline 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla çağrıda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır. İslam paylaşma, yardımlaşma dinidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar nasıl en zor zamanlarımızda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan bu millet, bu vatan için nasıl birleşmişse bugün de özellikle bu salgın döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimize desteklemek için alanlarda olmalıyız. Mutlaka paylaşmalıyız. Maaşımızla, maaşımızın bir kısmıyla paylaşımda bulunmalıyız. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, herkes olanın olmayanla paylaşması gerekiyor."
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette infaktan bahsedildiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Rabbimiz, muhsin olan insanları, iyi olan insanları bollukta da darlıkta da birbirine infak eden, bu infakın lezzetini tadan kullar olarak değerlendiriyor ve 'Allah muhsinleri sever' buyuruyor" diye konuştu.
"BÜTÜN DİN GÖREVLİLERİMİZ VATANDAŞIMIZIN YANINDA"
Başkan Erbaş, din görevlilerinin bu zor süreçte sahada yaptıklarını da aktararak, "Başkanlığımızın merkezinden taşrada en küçük köye 150 bine yakın hocamız şu anda mağdur insanlarımızın yanında, yaşlı insanlarımızın, evinden çıkamayan insanlarımızın maaşını çekip kendilerine getiriyor ve evlerinin ihtiyacını giderme noktasında onlara destek oluyor. Şu anda bütün görevlilerimiz vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİ BU KAMPANYAYA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Bu süreçte insanlara yardımcı olmanın iyilikte yarışmak olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:
"Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, 'İyilikte yarışanlar var ya, o iyilikte yarışanlar, işte Allah'a en yakın olanlar onlardır.' O açıdan biz hem maddi olarak hem de manevi olarak insanımızın yanındayız. Biz diyoruz ki vakit iyilik vaktidir. İnsanımız bu iyiliği hangi alanda yapmak istiyorsa o alanda çalışmak onların lehine olan bir şeydir. Bu bir fırsattır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada en güzel bir şekilde bu iyiliği ekersek, insanımızın yanında olursak, paylaşırsak, ekmeğimizi bölersek bu millet daha çok ayakta olacaktır. Bu millet hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaktır. Geçmişimizde olduğu gibi bugün de inşallah bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Milletimizi, hocalarımızı, bütün kardeşlerimizi bu kampanyaya destek olmaya, seferberliğe katkı sağlamaya davet ediyorum ve bu iyilikten paylarını almalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü Rabbimiz muhsinleri, iyilik yapanları sever. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah."
(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Yakın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Tüm personelimizle Milli Dayanışma Kampanyasını destekliyoruz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TDB’den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay’ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
’Koronavirüsten öldü’ denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
'Koronavirüsten öldü' denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

10:53: Okul harçlıkları ile kampanyaya destek sağladılar - Haber 10:53: Başkan Kaya, "28 günde tarih yazdık" - Haber 10:53: Çeşme Koronavirüse karşı köpüklerle yıkandı - Haber 10:52: Çin Başkonsolosu Cui Wei: Aşı 1 hafta önce denenmeye başlandı - Haber 10:52: Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi - Haber 10:12: Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber