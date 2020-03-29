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Tüm sahili duba ve şeritle kapattılar

Tüm sahili duba ve şeritle kapattılar 1 kilometrelik sahilin tamamı kapatıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 1 kilometrelik sahilin tamamı duba ve şeritle kapatıldı.

29.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:19
Tüm sahili duba ve şeritle kapattılar
1 kilometrelik sahilin tamamı kapatıldı
TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 1 kilometrelik sahilin tamamı duba ve şeritle kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da da çeşitli önlemleri alınıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun olan alanı olarak bilinen Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Sahili duba, şerit ve yer yerde demir bariyer ile kapatıldı. Şerit ve dubalı tedbirler sayesinde sahile giriş çıkışlar büyük oranda engellenmiş oldu. Bu önlemler nedeniyle sahil sessizliğe büründü. Tüm sahili duba ve şeritle kapattılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel

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Tüm sahili duba ve şeritle kapattılar

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