Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.
12.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanatsal etkinliklerin ertelenmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir.Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturuyla alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bakanlığın Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanatsal etkinliklerin ertelenmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir.Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturuyla alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Kaynak: AA
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