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Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

13.03.2020 01:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:46
Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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