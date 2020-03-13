Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.
13.03.2020 01:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:46
Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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