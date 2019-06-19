19.06.2019 13:07
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Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, yapılan olağan genel kurul toplantısıyla tekrar başkan seçildi.

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, yapılan olağan genel kurul toplantısıyla tekrar başkan seçildi.

Ayhan Arpacı'nın divan başkanlığı yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yapılan genel kurulda Gökçen Alemdaroğlu 3 yıllığına tekrar başkan seçilirken, Alemdaroğlu amacının yer tahsisi ve üye kayıtlarının hızlandırılması olduğunu belirtti.

Alemdaroğlu, "Gelecek üç yıl içinde önceliğimiz, yer tahsisi yapılması ve üye kayıtlarının hızlandırılması amacıyla görev dağılımı yapacağız. Yeni dönemde daha güzel daha hızlı çalışmalar yaparak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Yeni yönetimimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Gökçen, Güncel

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