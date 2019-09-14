Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tüm Türkiye'de aranıyor, Kuşadası'nda yakalandı

Kuşadası Polisi, 28 ayrı bilişim ve sahtekarlık suçundan tüm Türkiye'de aranan bir zanlıyı yakaladı.

14.09.2019 15:28Tüm Türkiye'de aranıyor, Kuşadası'nda yakalandı
Kuşadası Polisi, 28 ayrı bilişim ve sahtekarlık suçundan tüm Türkiye'de aranan bir zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sahte kimlik kullanan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan sorgulamada asıl ismi T.K. olan şüphelinin 12 ayrı resmi belgede sahtecilik, 12 ayrı Bilişim Sistemler Banka veya Kredi Kurumlarını Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 4 ayrı Hırsızlık, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği gibi toplam 28 suçtan arandığı tespit edildi. Tüm Türkiye'de aranırken Kuşadası polisi tarafından yakalanan TK. İsimli zanlı, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:06 Yanan motosikletiyle uzaklaştı
16:06 Sakarya'da çıkan yangında bir ev ve iki baraka kullanılamaz hale geldi
16:05 Milas'ta orman yangını
16:03 Kapanla durdurulan hırsızlık zanlısından yeminli savunma
16:03 Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı
16:01 Çanakkale'de 3.1 büyüklüğünde deprem
15:57 Av tüfeğiyle vurulan Gamze gelinliğiyle defnedildi