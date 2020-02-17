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Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı

Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, 20 yaşındaki gencin artık işi ve sıcak bir yuvası olduğunu duyurdu.

17.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:37

Tüm 'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli genci konuşmuştu. Hasan'ın açıklamalarının ardından Ankara Valiliği harekete geçmiş ve sokakta yaşayan gence yardım eli uzatmıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, resmi sosyal medya hesabından Hasan'ın son halini paylaştı ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şahin, Hasan'ın artık bir işi ve yuvasının olduğunu da duyurdu.

"BİR İŞİ VE SICAK BİR YUVASI VAR"

Vali Şahin yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M'yi misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum. Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullanmıştı. Gencin yürek sızlatan açıklamalarına, kamuoyu duyarsız kalmamıştı ve Ankara Valiliği Hasan'ın tedavisi için harekete geçildiğini duyurmuştu.

Vasip Şahin: HasanVasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık

Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladıSokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı

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