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Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

24.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:55
Tüm uyarılara rağmen bu görüntüler ortaya çıktı
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgınına karşı sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar çok sayıda iş yerini kalabalıkların oluşmaması için kapatma kararı aldı. Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Kurum çalışanları vatandaşları kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarmalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeye polis ekibi çağrıldı. Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılara rağmen aralarında mesafe açmadan işlemlerini yaptırmak için sırada bekledi.
(Vedat Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, PTT, Güncel

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