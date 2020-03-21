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Tüm uyarılara rağmen evde kalmayıp sahile koştular

Korona virüsten korunma amacıyla evlerden çıkılmaması yönündeki açıklamalara karşın bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmaya devam etti.

21.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:30
Tüm uyarılara rağmen evde kalmayıp sahile koştular
Korona virüsten korunma amacıyla evlerden çıkılmaması yönündeki açıklamalara karşın bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Uyarıların ardından insan ve araç yoğunluğu azalan sahil yolu havadan görüntülendi.
Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen artarken "Evde kal" çağrılaraına uymayan kimi vatandaşlar sahil alanlarına akın etti. Uyarılara aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar Beşiktaş sahilinde yürüyüşe çıktı. Sahile gelen bir grup da egzersiz aletlerini parkın içindeki çimlerin üzerine sererek spor yaptı. Bir yandan vatandaşlar sahilde yürürken, aynı dakikalarda görevli personeller park, bahçe ve sahillerde dezenfekte işlemlerine devam etti.
"SOSYAL MESAFEMİZİ KORUYORUZ"
Sahilde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Kendimizce moral bulmaya, motive olmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sosyal mesafemizi koruyoruz. Hatta sizinle de koruyalım. Kendimizce kişisel önlemlerimizi alıyoruz. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Arkadaşlarıyla sahilde spor yapmaya geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Biz önlemimizi alıyoruz. Dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Günün belli saatleri buraya gelerek spor yapıyor, sonrasında da evde kalıyoruz. Onun haricinde herhangi bir dışarıda kalma olayımız yok. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Eldiven takıyordum ama az önce çıkardım. Yeniliyorum, sürekli aynı eldivenleri kullanmıyorum. Evimize girerken dışarıda giydiğimiz eşyaları çıkartıp yıkıyoruz ve duş alıyoruz. Dışarıda giydiğimiz kıyafetleri evde kullanmıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, Korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan uyarıların ardından insan ve araç yoğunluğu azalan sahil yolu havadan görüntülendi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş, Güncel

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