Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Murat Kılıç, yaklaşık 13 yıl önce sedef hastalığına yakalandı. Vücudunun bir kısmında meydana gelen pullanma zamanla Kılıç'ın tüm vücuduna yayıldı. Hastalığına çare bulmak için çeşitli yollar deneyen Kılıç'ın yeni umudu, Eczacı Reyhan Aliusta'nın önerdiği özel karışım oldu.

ANKARA'YA DAVET EDİLDİ

Tedavi için yurt içi ve yurt dışındaki hekimlere giden talihsiz genç, hastalığına çözüm bulamadı. Hekimlerin hastalığının kalıcı çözümü olmadığını söylediği Kılıç, insanlardan gelen tepkiler nedeniyle evden çıkamaz hale geldi. Kılıç'ın yıllardır yaşadığı dramın basında yer almasının ardından Ankara'dan gence yardım eli uzatıldı. Eczacı Reyhan Aliusta, hazırladığı özel karışımı uygulamak için Kılıç'ı Ankara'ya davet etti.

"HER YERE GİTTİM AMA ÇARE YOK"

Gittiği hekimlerin tavsiyesiyle ilaç tedavileri gördüğünü anlatan Kılıç, "Doktorlar hep aynı şeyi söylüyor. Sedef hastalığının tedavisi yok. Birçok yere gittim. Şifalı sulara, Balıklı Göl'e, her yere gittim. Hep bir umutla gittim ama bir çaresi bulunamadı. Bu hastalık gün geçtikçe ilerliyor. İlaçları kullanıyorum bir süre rahatlıyorum ama döndüğü zaman şiddetle geri dönüyor" dedi.

"ARTIK BIKTIM"

Hastalığının ve görüntüsünün kendisini rahatsız ettiğini belirten Kılıç, hastalığı nedeniyle işini de bıraktığını söyleyerek, "Artık ben bıktım. Dışarı çıkamıyorum. İnsanlar bulaşıcı olmasından korkuyor. Çok zor yaşadığım şeyler. Ben iyileşmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Eskisi gibi çalışmak istiyorum. Kimseyle diyalog kuramıyorum" diye konuştu.

"AMACIMIZ EVLİLİK YAPABİLİR HALE GETİRMEK"

Murat Kılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası paylaşımı görenlerin Reyhan Aliusta'yı aramaları üzerine Reyhan Hanım'ın kendisine ulaştığını ve Ankara'ya davet ettiğini belirtti. Bugüne kadar her yerde çare aradığını ama bulamadığını söyleyen Kılıç, bu defa umutlu olduğunu ifade etti.

25 yıllık Eczacı Reyhan Aliusta, Kılıç'ı görenlerin kendisini aradığını söyleyerek, "Herkes Murat Bey'in resmini, çıkan haberini gönderdi bana. Biz de kendisine ulaştık ve Ankara'ya davet ettik. Önemli olan sedeflerini düzeltebilmek ve onu çalışır hale getirmek, evlilik yapabilir hale getirmek. Çünkü çok genç bir insan" dedi.