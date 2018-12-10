Tüm Yerel-Sen Hatay Şubesi'nin Geleneksel Dostluk Ve Dayanışma Kahvaltısı Samandağ'da

Aspava Restaurant'tasaat 10:00'da gerçekleşen kahvaltıya Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Eğitim-İş Hatay Şube Başkanı Himmet Suat Sadış, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Ahras Nural, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ve belediye emekçileri katıldı.

HATAYBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİMADEN:" BELEDİYELERİN ASLİ GÖREVİ İNSANLAR İÇİN MUTLU KENTLER OLUŞTURMAKTIR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden yaptığı konuşmada; "Çok şanslısınız, dünyanın en uzun ikinci kumsalında denize bakarak kahvaltı etmek herkese nasip olacak bir şey değil. Hatay'da kıskandıracak düzeyde mekânlar var. Tabi bu güzellikleri korumak ve tanıtmak bize düşüyor. Belediyelerin asli görevi insanlar için huzurlu kentler oluşturmaktır. İnsanların yaşayacağı güzel yerler, güzel mekânlar tesis etmek ki insanlar orada mutlu olsunlar. Can Yücel'in de şiirinde ifade ettiği gibi;

Dolayısıyla ne kadar değer verirseniz insanlara onlar da sizlere o kadar değer verir ve korur. Hepimizin doğaya karşı, kendimize karşı, insanlara karşı sorumluluğumuz var. Bu anlamda birbirimize saygı, birbirimize sevgi çok önemli unsurlar. Özellikle belediye çalışanı olarak sizler her gün halkla karşı karşıya olduğunuz için her gün yanınıza irileri geliyor hizmet için ve bunlara cevap vermekte bizlerin görevi. Bu anlamda hepinizin duyarlı olmasını, bir büyükşehir belediyesi çalışanı olarak rica ediyorum. Hatay halkına yaraşır şekilde vatandaşları mutlu edecek ortamları hazırlamak, değerli başkanlarımızla birlikte bu hizmeti ne kadar sunabilirsek sonuçları da bizim için o kadar güzel olacak. Birlikte hoşgörü içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu güzel kahvaltıyı tertip eden sayın başkanıma, sayın belediye başkanıma ve muhterem hanımefendi ve beyefendilere tekrar afiyet olsun." dedi.

BAŞKAN NEHİR :"BU ÜLKEYİ ÇALIŞANLAR DEĞİŞTİRECEK,ÜRETENLER DEĞİŞTİRECEK"

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir yaptığı konuşmada; " Değerli misafirlerimizin güzel sözlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Nedense bir türlü bu zor günler sıkıntılı süreç aşılamıyor. Bu kadar problem büyük ki aslında her geçen gün bir tarafımız gitti, göçtü, kaybettik. Sadece sendikalı üye sayısına bu iktidar geldiği günlerden bu güne baktığımız zaman çok büyük bir azalma var. Türkiye'de çalışanların %50' si sendikalıydı, bugün çalışanların %11 – 12' si sendikalı. Bu aslında bilerek isteyerek örgütlü güçlerden, örgütlü yapılardan bir şekilde kurtulmanın yöntemi olarak bir baskı uygulandı. Sendikaya üye olanlar ya sendika değiştirmek zorunda kaldı, iktidara yakın sendikalara üye olmak zorunda bırakıldı insanlar. İktidarı eleştiren bir yerde durmanız halinde aşınıza geleceklerin hesabını yapmak zorundasınız. Ama bu ülkeyi çalışanlar değiştirecek, üretenler değiştirecek. Başka türlü kimseden bir beklentimiz kalmadı. Onlar yapacaklarını yaptılar, bir kenara oturdular. Çocukları daha düzgün yetiştirelim diye bir derdimiz var. O zaman bu ülkede örgütlenmek, direnmek, birlikte davranmak dışında bir şansımız kalmıyor. Bu yönüyle sizlerin bu biraradalığı, birlikteliği gerçekten çok değerli. Biz burada küçücük bir yapıyız ama bu Hatay ile sınırlı değil. Hatay bu işin sadece bir parçası ama Türkiye'de eğer bu mücadeleyi biraz daha yükseltecek, biraz daha renk katacak bir noktaya getiremezsek bugün % 10'lar belki%5'lere hatta belki hepten sadece iktidarın arzu ettiği sendikalara mahkûm edilecek. Belki biz ömrümüzün büyük bir kısmını geçirdik ama küçücük çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili hepimizin kaygıları var. Birçok şeyde şunları duymaya başladım. 'Bu ülkeden bir şey çıkmaz, alıp başımızı başka ülkelere gidelim' gibi söylemlerle birlikte göçün bütün yollarına baktığımız zaman daha medeni dünyanın olduğu, Avrupa coğrafyasının olduğu yöne doğru bir talep görürsünüz. Bizim biraz daha medeni olmamız, daha çağdaş bir yaşam yakalamamız çok zor değil. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Biraz bu ufukla belki kendi içimizde, kendi alanımızda, kendi evimizde, kendi sokağımızda birbirimiz ile ilgili küçük sıkıntılarımız olabilir ama fotoğrafın büyüğüne, bütününe baktığımız zaman inanın asıl derdimiz bu. Bununüzerinden mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiler. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu tekraren ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

TÜM YEREL-SEN GENEL BAŞKANI KIRAN:"TÜM YEREL –SEN BÜYÜK BİR AİLEDİR."

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran; " Tüm- Yerelsen büyük bir ailedir. Samandağ bu ailenin en güzel, en özel parçalarından biri benim için. Samandağ'a geldiğimden beri fotoğraflar çekiyorum veSamandağ gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Bir de burayı güzel ve özel yapan sizler varsınız. Tüm- Yerelsen ailesinin bir parçası olmanız bizim için bir onurdur. Genel başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum,yürütmeye çalıştığım bir Sendika var ama her şeyden önce şu var, biz her zaman zor günlerden geçen bir memleket olduk. 15 – 16 yıldır sendikal sürecin içerisindeyim. Sürekli bu zor günler maalesef aşılamadı. Ama biz bir inancı ve direnci hiçbir zaman kaybetmedik. Sebebi de şu, bakın Genel Sekreterimiz burada, Belediye Başkanımız burada, ben Sendika Genel Başkanı olarak buradayım, Eğitim-İş Başkanım burada… bu ne biliyor musunuz? Bu bizim büyük bir ailenin bir parçası olduğumuzun bir göstergesi." dedi.

TÜM YEREL-SEN GENEL BAŞKANI KIRAN:"MİTHAT NEHİR'LE GURUR DUYUYORUM"

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran yaptığı konuşmada; "Şunu söylemekten her zaman gurur duyarım, evet kötüler olacak, evet hayatımızda sürekli bize müdahale etmeye çalışanlar olacak ama biz onlara karşı her zaman şunları söyledik; ' Kardeşim sizin Bolu Beyiniz varsa bizim Köroğlumuz var, sizin Hızır Paşanız varsa Bizim de Pir Sultan Abdallarımız var. Sayın Mithat Nehir'de benim için böyle bir adamdır, onunla gurur duyuyorum, siz de onunla gurur duymalısınız' diyorum. " ifadelerine yer verdi.