Tüm Yetenekleriyle Ankara Dijital Pazarlama Ajansları

Tanımayanlar buraya "gri şehir" diyor; ancak siz onlara aldırmayın! Ankara aslında, içerisinde birbirinden parlak renkler saklayan bir kent… Genç ve dinamik bir kitlesi, her gün giderek büyüyen bir yaratıcılık ekosistemi var. Dijital iletişimin yeni kalesi Ankara'da, dijital pazarlama ajansları da her geçen gün sayıca artıyor. Kendinize dijital iletişim konusunda bir çözüm ortağı arıyorsanız, kentin bu dinamik ofislerine mutlaka uğrayın.
Sizin için detaylı bir Ankara dijital pazarlama ajansları listesi yaptık: Webolizma
Webolizma, Ankara'nın en eski dijital pazarlama ajansları arasında yer alıyor. Dijital iletişimin yeni yeni yaygınlaştığı 1997 yılında faaliyete geçen ajans, web sitesi tasarımı, Google reklamları ve sosyal medya danışmanlığı gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Ajansın özellikle Google reklamlar konusundaki çalışmaları, dijital pazarlama ajansları arasında ön plana çıkmasını sağlamış durumda. 2017'den beri Google Premier Partner rozetine sahipler.
Webolizma'nın Hizmetleri
Webolizma, markalara pek çok konuda çözümler sunan dijital pazarlama ajansları arasında. Bugün artık internet dünyasının vazgeçilmez araçlarından Google ile reklam ve harita kaydı ile, kurumsal Gmail hesap hizmetleri başta geliyor. Yandex'i tercih edenlere yönelik hizmetleri de mevcut Facebook ve Instagram reklamları ile sosyal medya danışmanlığı, uzmanlık sundukları diğer alanlar arasında. SEO ve SEM danışmanlığı, dijital medya planlama ve satın alma, web tasarım ve mobil uygulamalar da Webolizma ile çalışabileceğiniz konular arasında yer alıyor.
Referansları
Webolizma, Ankara dijital pazarlama ajansları arasında, referans çeşitliliğine sahip olanlardan bir tanesi. İletişimden eğitime, perakendeden yeme – içme sektörüne kadar pek çok farklı alandan marka ile çalışmışlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Ticaret Odası, TRT ve Mehmetçik Vakfı gibi partnerlerle; devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri arasında da tercih edilen bir marka olduklarını gözler önüne seriyorlar.
Lokasyon
Webolizma, Eskişehir Yolu kenarındaki yerleşkelerden Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alıyor.
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2133. Sk. No: 5/ 11 Aktera Plaza Çankaya/ Ankara/ TÜRKİYE
Daha detaylı bilgi almak için Webolizma'nın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Dopamin Digital
Dopamin Digital, bir markanın ihtiyacı olan tüm dijital iletişim stratejisini şağlamak üzerine kendini geliştirmiş durumda. Markanın hedef kitle analizi, rakiplerine göre durumu, nasıl bir strateji izlemesi gerektiği ve bu stratejinin farklı sosyal medya ve web stratejileri ile nasıl çözümlenebileceğini kararlaştırıyorlar.
Dopamin Dijital'in Hizmetleri
Dopamin Digital'ın çözüm alanları altı başlık halinde özetlenebilir. Bunlardan ilki; dijital strateji, planlama ve yönetim. Bu kapsamda size hedef kitlenizi ve rakiplerinizi analiz etmeniz yolunda yardımcı olabilirler. Etkileşim kampanyası yaratmak ve yönetmek, yeni stratejiler belirlemek de yine bu başlık altında yer alıyor. Dopamin Digital de, öteki dijital pazarlama ajansları gibi sosyal medya yönetimi konusunda uzman. Hesaplarınızın ve online topluluğununuzun yönetimini üstlenebiliyorlar. Dijital reklam yönetimi, hizmet verdikleri üçüncü alan. Bu bağlamda hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olacak dijital reklamların planlamasını yapıyorlar. Verdikleri hizmetler arasında web tasarım ve mobil uygulama geliştirme de yer alıyor. Son olarak, günümüzün en çok tercih edilen dijital iletişim yöntemlerinden bir tanesi olan video prodüksiyon da Dopamin Digital'ın sağladığı hizmetler arasında.
Lokasyon
Dopamin Digital, Eskişehir Yolu üzerindeki Via Green İş Merkezi'nde konumlanmış durumda.
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, 2079. Sokak B Blok 2. Kat No: 1 06530 Çankaya/ Ankara/ TÜRKİYE
Daha detaylı bilgi almak için Dopamin Dijital'in internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Sıradışı Dijital
Ankara dijital pazarlama ajansları arasında önde gelen isimlerden biri olan Sıradışı Digital, bir dijital tedavi yöntemi stratejisine sahip! Öncelikle markanızı check-up'a sokuyor ve ihtiyaçlarını belirliyorlar. Problem tesisinde sonra ihtiyaçlara göre tedavi geliyor. Dijital gelişim ve raporlama ile de markanın ihtiyaçlarının düzenli takibini yapmış oluyorlar.
Sıradışı Dijital'in Hizmetleri
Geleceğin dijital deneyimlerine hayat verme ilkesi ile yola çıkan Sıradışı Digital, markaların pek çok konuda çözüm ortağı olmaya aday. Dijital gelişim analizi, kurumsal kimlik tasarımı, web yazılım geliştirme, sosyal medya içerik yönetimi, kurumsal içerik yönetimi, video içerik tasarımı ve medya planlama sundukları hizmetler arasında. Bunların yanısıra 3D mimarı proje tasarımı ve profesyonel fotoğraf servisleri de hizmetlerine dahil durumda
Referanslar
Sıradışı Digital'ın referansları oldukça geniş bir spektruma yayılmış durumda. Eliz Kule, Nefa İnşaat, Özkanoğlu İnşaat, Sen Yapı, Önder Dil Okulları ve Lisesi, çalıştıkları markalardan bazıları. Bunlar dışında sağlık, yeme-içme ve eğitim sektöründen farklı markalar da portfolyolarında yer alıyor.
Lokasyon
Sıradışı Digital; Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de üç farklı ofise sahip.
Adres: Next Level Ofis A Blok T Kat Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu No: 3 Çankaya/ Ankara/ Turkey
Daha detaylı bilgi almak için Sıradışı Dijital'in internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Fabrika Medya
Markalara hedefe ulaştıran dijital çözümler sunmak amacı ile kurulan Fabrika Medya, Ankara'nın ödüllü dijital pazarlama ajansları arasında yer alıyor. Hedef kitleye ulaşma. bilinirlik arttırma, etkileşim kurma gibi konularda uzman bir kurum. Altın Örümcek Web Ödülleri, CSS Design Awards ve CSS Winner gibi pek çok prestijli ödülün sahibi.
Fabrika Medya'nın Hizmetleri
Fabrika Medya, dijital medya ajanlası arasında standart konumundaki hizmetlerin her birinde büyük bir uzmanlıkla markalara danışmanlık yapıyor. Web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile farklı cihazlara özel çözümler oluşturuyor. Dijital strateji planlaması ve yönetimi, markaların itibar yönetimi, farklı platformları kapsayan sosyal medya yönetimi ve dijital reklamcılık da Fabrika Medya'nın uzmanlık alanları arasında.
Referanslar
Fabrika Medya'nın referansları arasında pek çok farklı sektörden marka yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TRT, PTT, İKSV Hacettepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesi bu isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara'nın iki efsane restoranı; Göksu Lokantası ve Tavacı Recep Usta da Fabrika Medya ile çalışıyor.
Lokasyon
Fabrika Medya, şehrin merkezinde bir ofise sahip. Seymenler Parkı'nın yakınlarında yer alıyor.
Adres: Çobanyıldızı Sk. No: 9/8 Çankaya/ Ankara/ Turkey
Daha detaylı bilgi almak için Fabrika Medya'nın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Markam Medya
Markam Medya, Ankara'nın en eski dijital pazarlama ajansları arasında yer alıyor. Küçük bir ekiple ve mütevazi bir ofisle başlayan yolculukları bugün giderek büyüyen değerli bir marka halini almış durumda. Bu uzun soluklu macera boyunca, dijital pazarlama alanında yaşanan değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulan ajans; kendini piyasanın değişen dinamiklerine son derece ustaca adapte etmiş durumda. Şu anda bünyesinde hem geleneksel hem sosyal hem de dijital pazarlama konularında uzmanlar barındırıyor.
Markam Medya'nın Hizmetleri
Markam Medya ajansı, hizmet verdiği isimlere pek çok farklı konuda yardımcı olabiliyor. Strateji ve planlama, markalama, prodüksiyon, medya planlama ve satın alma, sosyal medya ve dijital reklamlar verdikleri hizmetler arasında. Günümüzde giderek yaygınlaşan ınternet üzerinden alışveriş yapma ya da bir diğer adı ile e-ticaret konusunda da Markam Medya, müşterilerine yardımcı oluyor. Ayrıca bünyelerindeki üretim merkezi ile daha geleneksel pazarlama yöntemlerine yönelik çözümler de üretebiliyor.
Referanslar
Ankara dijital pazarlama ajansları arasında önde gelen isimlerden Markam Medya hem kentin hem de ülkenin önemli markalarına yönelik dijital pazarlama stratejileri geliştiriyor. Kütahya Porselen, Panora AVM, Goethe Enstitüsü, Ilgaz Belediyesi, Seviye Yayınları; Markam Medya'nın dijital pazarlama konusunda hizmet verdiği markalardan sadece bazıları.
Lokasyon
Markam Medya, Ankara'nin kalbinde yer alıyor.
Adres: Cinnah Caddesi Vali Dr. Reşit Sokak No: 6 Çankaya/ Ankara/ Türkiye
Daha detaylı bilgi almak için Markam Medya'nın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Flatart Dijital Pazarlama Ajansı
Dijital pazarlama çok boyutlu bir alan ve her bir boyutunda farklı uzmanlıklar ön plana çıkıyor. Google Partner'ı olan ajansta, tüm iş kolları için yenilikçi ve uzman kişilerden oluşan kadrosu ile değişime ayak uyduruyor ve kendini sürekli olarak geliştiriyor. Markaların talepleri ile kendi tecrübelerini harmanlayan ekip, ortaya gayet başarılı ve ilgi çekici işler çıkarıyor. Genç, dinamik ve yaratıcı ekibi ile markaları iyi analiz ediyor, ne istediğini anlıyor ve proaktif çözümler geliştirebiliyor.
Flatart'ın Hizmetleri
Ankara'daki pek çok dijital pazarlama ajansı gibi, Flatart da çözüm ortağı olduğu markalara kapsamlı hizmetler veriyor. Markanın strateji bağlamında hedef odaklı adımlar bu hizmetlerin temelini oluşturuyor. Yapılan ihtiyaç analizi odaklı operasyonlar sayesinde markaya özel ihtiyaçlara en kısa sürede ve en etkili şekilde çözüm üretilmesi hedefleniyor. Flatart'ın dijital pazarlama stratejileri düşük maliyet ve yüksek verimlilik anlayışını takip ediyor.
Referanslar
Flatart, pek çok farklı sektörden marka dijital iletişim konusunda hizmet veren bir ajans. TED Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Kentpartk AVM, Kühne, Enza Home, Liva Pastacılık, One Tower AVM ve Arcadium AVM; Flatart'ın hizmet verdiği ajanslar arasında yer alıyor.
Lokasyon
Flatart hem Ankara hem de İstanbul'da ofise sahip. Ankara'da Bilkent Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Cyberpark'ta yer almakta.
Adres: Üniversiteler Mah. 1606. Cadde 4A Blok No: 310, Cyberpark/ Ankara/ Türkiye
Flatart'ın web sitesini ziyaret ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Fikri Alem
Fikirleri özgür bırakmak, Fikri Alem'in mottosunu oluşturuyor. 2002 yılında çalısmaya baslayan bu basarili reklam ajansı, dijitalleşen dünyanın eksikliklerini gidermek amacı ile kendini her zaman yenilemiş. Markaların beklentilerine cevap vermek ve onları en iyiye ulaştırmak nihai hedefleri konumunda.
Fikri Alem'in Hizmetleri
Fikri Alem Dijital'ın sağladığı hizmetler oldukça kapsamlı. Strateji geliştirme ve kampanya oluşturma, sosyal medya yönetimi, web tasarım ve yazılım geliştirme gibi hizmetlerle markaları digital dünyada on plana çıkarıyorlar. Arama ağı optimizasyonu ve reklamları ile günümüzün en popüler dijital iletişim alanında yıl gösteriyorlar. Üstelik markalara medya planlama hizmeti de dünüyorlar. Fikri Alem, Google Partner rozetine sahip bir şirket.
Referanslar
Fikri Alem'in beraber çalıştığı markalardan bazıları şu sekide: Panora AVM, Next Level AVM, Kentpark AVM, Big Bang Burger, Taç, Sheraton Hotel, General Mobile. Bu markalar dışında farklı alışveriş merkezleri, restoranlar ve cafeler yer alıyor. Kısacası birbirinden farklı sektörlerden pek çok şirket Fikri Alem'i dijital pazarlama ajansları olarak tercih ediyor.
Lokasyon
Fikri Alem Reklam Ajansı, hem Ankara hem de Istanbul'da hizmet vermektedir.
Adres: Tahran Caddesi No: 3/ 6 Kavaklıdere Çankaya/ Ankara/ Türkiye
Daha detaylı bilgi almak için Fikri Alem'in internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Kaizen Medya
Kaizen Medya, alışılagelmiş dijital pazarlama ajansları isimlerinden birine sahip değil. Ajansın isminin bir hikayesi var! Hedeflerinde mütevazi adımlarla mükemmel sonuçlara ulaşmak olan bu ajans, iyiye doğru (kai) ve değişim (zen) sözcüklerinin Japonca karşılıklarından alıyor adını. Kendini yeni nesil hizmet ajansı olarak tanımlayan Kaizen Medya, iyiyi değil mükemmeli arayanlara yardım ediyor!
Kaizen Medya'nın Hizmetleri
Kaizen Medya, hizmet verdiği markalar pek çok alanda destekliyor. Bunlar arasında marka yönetimi başta geliyor. Bu dijital medya ajansı ayrıca organizasyon ve tasarım konusunda da beraber çalıştığı markalara hizmet vermekte. Medya satın alma, dijital medya ve prodüksiyon konusunda da yine çeşitli hizmetleri mevcut. Kısacası Kaizen, pek çok farklı ihtiyacı karşılama konusunda yetkili bir ajans.
Referanslar
Kaizen Medya'nın hem Ankara hem de ülkenin öteki şehirlerinden pek çok referansı mevcut. Bunlar arasında öne çıkan markalardan birkaçına göz atalım: Yüksek Öğretim Kurumu, TED Ankara Koleji, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara Valiliği, Serçev, Türk Diyanet Vakfı, Loft İncek ve Ankara Eczacı Odası.
Lokasyon
Kaizen Medya, Ankara'nin Eskişehir Yolu üzerinde yer alan yerleşim bölgelerinden Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alıyor.
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sokak Ekim Plaza No. 2/8 Çankaya/ Ankara/ Türkiye
Daha detaylı bilgi almak için Kaizen Medya'nın internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Ginza Dijital
Yaratıcılık ve sadelik… Ginza'nın anahtar kelimeleri bu şekilde! Bu ikilinin gücünü merkeze alan ajans, markalar yeni dünyalara taşıyor. Bu anlamda pek çok kapsamlı hizmet veriyorlar.
Ginza Dijital'in Hizmetleri
Kurumsal bir kimlik yaratmak oldukça önemli. Ginza Dijital hizmet verdiği markalara bu konuda yardımcı oluyor. Yaratılan bu kurumsal kimliğe göre, markanın dijital iletişim stratejisi belirleniyor. Farklı cihazlarda aynı kalitede deneyim sağlayan responsive tasarım yaratmak, Ginza Dijital'ın özelliklerinden. Google arama motoru optimizasyonu da yine Ginza Dijital'den alabileceğiniz hizmetlerden bir tanesi.
Referanslar
Ginza Dijital'ın referansları arasında restoran ve cafeler, alışveriş merkezleri, sağlık sektöründen markalar ve oteller yer alıyor. Koray, İncek Winner Hotel, Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, Panora Sanat Merkezi, Kafka Bar; Ginza Dijital'ın referanslarından bazıları.
Lokasyon
Ginza Dijital, Yenimahalle semtinde yer alıyor.
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1668. Cd. 287. Sokak No: 7/3, 06200 Yenimahalle/ Ankara/ Türkiye
Daha detaylı bilgi almak için Ginza Dijital'in internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Creatus
2009 yılında Ankara dijital pazarlama ajansları arasına katılan Creatus, adını aldığı yaratıcılık eylemini ana felsefesi edinmiş. Doğru kullanılan yaratıcılığın söylenen ne olursa olsun onu yavanlıktan kurtaracağına, daha geçerli ve inandırıcı hale sokacağına inanan Creatus Reklam Ajansı, bu felsefe ile çalışmalarına devam ediyor
Referanslar
Creatus'un referans projeleri arasında, pek çok farklı alandan marka yer alıyor. Metro Mall AVM, Selçuk çizgi roman, Emlak Konut'un 42. cadde projesi, Herkes için Spor projesinin kurumsal kimlik yapılandırması ve mobil uygulaması, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Adım Türkiye projeleri bunlar arasında.
Lokasyon
Creatus, Ankara'nin Yenimahalle ilcesinde Timko Sokak'ta yer alıyor.
Adres: Anadolu Bulvarı Çamlıca Mahallesi Timko İş Merkezi No: 20/V1 Yenimahalle/ ANKARA
Daha detaylı bilgi almak için Creatus web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
Portfolio Wide
Abluka Dijital
Abluka Dijital; 360 derece dijital pazarlama stratejisine sahip. Bu da bir markanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ajans oldugunu gösteriyor.
Referansları
Abluka Dijital'ın referansları arasında Otizm Vakti var. Bu kampanya markaya Kırmızı Bölge Ödülü kazandırmış. Bir başka referansları ise Tadım Pizza. Tadım Pizza için yaptıkları pizza kutusu tasarımı, Kristal Elma, Media Cat ve Kırmızı Bölge'den ödül almış. Bunlar dışında kombinbudur.com, Bien Seramik ve Armin Sigorta da çalıştıkları markalar arasında.
Lokasyon
Abluka Dijital Ankara'nın merkezinde yer alıyor.
Adres: Uğur mumcunun Caddesi Küpe Sokak No: 8 G.O.P. Çankaya/ Ankara/ Türkiye
Daha detaylı bilgi almak için Abluka Dijital'in internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
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Ankara gri bir şehir olsa da birbirinden renkli insanları bir araya getiriyor. Yaratıcı, yenilikçi ve alışılmışın dışında bakış açısı ile Ankara'nın ajans insanları, işlerinizi en iyi şekilde tanıtabilmenizi sağlayabilir. Size en yakın ve sizi en iyi şekilde anlayıp hedef kitlenize anlatabilecek ajanları sıraladık. Şimdi seçim yapma sırası sizde!