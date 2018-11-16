'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'nin Yedincisi Antalya'da

Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak Anadolu'ya yöneldiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Amacımız, yurt genelinde yalıtım bilincini artırmak ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir konuda farkındalık yaratmaktır" dedi. Pelesen, özellikle yaz mevsiminin çok sıcak ve nemli geçtiği Antalya'da, soğutma amaçlı tüketilen enerjide yüzde 50'yi aşan oranda tasarruf elde etmek için binalarda ısı yalıtımı uygulamasının yapılması gerektiğini söyledi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'nin yedincisini Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile Antalya'da düzenledi. Atermit, Bonus, BTM, İzocam, Mardav, Ode, Panetti, Terrawool ve Weber sponsorluğunda, 15 Kasım Perşembe günü The Marmara Antalya'da gerçekleştirilen seminere; Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Süleyman Dohman, İZODER Başkanı Levent Pelesen, öğretim üyeleri, mimar, mühendis, kamu ve sektör temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Süleyman Dohman, "Dünyada enerji kaynaklarının azalması, enerji tüketiminin fazla olması, çevresel etkiler ve diğer faktörlerden dolayı binalarda yalıtım çok önemli hale geldi. Özellikle enerji tüketiminin büyük kısmının binaların ısıtma ve soğutmasına harcanması ve yapacağımız yalıtımla yüzde 70'e yakın tasarruf sağlayabileceğimiz düşünüldüğünde, binalarda yalıtım, en az binaların sağlam olması kadar önemli. Binalardaki enerji verimliliğiyle Enerji Kimlik Belgeleri düzenleniyor. İlimizde 35 bine yakın binada Enerji Kimlik Belgeleri düzenlenmiş, il müdürlüğümüzce denetlemeleri bu yıl itibariyle başlamıştır" dedi.

Hedef yalıtım bilincini yurt genelinde yaygınlaştırmak

Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak bu yıl Anadolu'ya yöneldiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Bu seminer dizisiyle, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Hedefimiz yalıtım bilincini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.

Konutta tasarruf yalıtımla başlar

Konutlarda gerçek tasarrufun yalıtımla başladığına dikkat çeken Levent Pelesen, şunları söyledi: "Yeni Ekonomi Programı'nın temel konularından biri tasarruf. Yaşadığımız binada dengeli ısı dağılımını sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunan ısı yalıtımı, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geliyor. Bugün ülke olarak yüzde 75'ini ithal ettiğimiz enerjinin, ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen bölümünün yarısını israf ediyoruz. Türkiye'de, binalarda kullandığımız enerji miktarı, toplam tükettiğimiz enerjinin yani yaklaşık yüzde 40'ına ulaşmış durumda. Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu var. Alacağımız önlemlerle de bu savurganlığın önüne geçmemiz mümkün."

Seminer dizisinin finali İstanbul'da

Levent Pelesen konuşmasını şöyle tamamladı: "İZODER olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Ekim 2017'de İzmir'de yüksek bir katılımla başlayan seminer dizimizi, Ocak 2018'de Ankara'da, Mart ayında Adana'da, Nisan'da Kayseri'de, Ağustos'ta Elazığ'da, Ekim ayında Trabzon'da gerçekleştirdik. Bugün ise turizmin başkenti Antalya'dayız. 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri'nin finalini ise İstanbul'da yapacağız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi."

Alanında uzman konuşmacılar yalıtımı masaya yatırdı

'Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri'nde, 'Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor', 'Su Yalıtımı Uygulamaları', 'Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri', 'Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı Mevzuatlar ve Uygulamalar', 'Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları' başlıklı oturum ve sunumlar yapıldı.