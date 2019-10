"Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım." dedi.Mimar ve Mühendisler Grubu'nca düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.Açılışta konuşan İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi ve ticaretin sınır tanımadığı, hatta sınırları değiştirdiği bir dönem yaşandığını belirtti.Mallar, hizmetler, sermaye ve iş gücünün sınır tanımadığını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:"Böylesi bir ortamda bizim de sınır tanımaz bir üretici, sınır tanımaz bir ihracatçı, sınır tanımaz bir tacir olma mecburiyetimiz var. Ancak bunu daha az iyi mal ile, daha yavaş hizmet ve daha verimsiz üretim ve yönetim yapısı ile yapamazsınız. Yapamamak bir yana, hayatta kalamazsınız. Bütün ekonomik süreçlerinizi, sizi öne taşıyacak şekilde yapmanız gerekir. Bunun yolu, Ar-Ge ve inovasyondur. Bu iki tılsımlı sözcüğün arasında kopmaz bir bağ vardır. İkisini bir etmeden refaha ulaşmak mümkün değildir. Ekonomiyi, bilişim teknolojileri ve internetin belirlediği bir çağa girdik. Çağın hızlandığı dönemde insanların ömrü uzadı ama ürünlerin hayat süresi kısaldı. Böyle bir dönemde şirketleri ve ülkeleri ayakta tutacak tek şey, yeni fikirler üretebilme yeteneğidir. Bu fikirlerin sürekli büyük olmasına gerek yok."Küçük dokunuşların da büyük dönüşümlere yol açacağını aktaran Avdagiç, "Bu yüzden 'yerli akılla küresel pazarlara' mottosu çok önemli. Çünkü siz mevcut bir ürüne verimliliği, memnuniyeti ve üretimi artıran küçük bir dokunuş yaparsınız. Yani aklınızı koyarsınız. Bu ise sizin ve dünyanın gidişatını değiştirebilir." dedi.- "Türk tarzı Ar-Ge ve inovasyon sistemi oluşturmamızın zamanı geldi"Şekib Avdagiç, Türkiye 'nin Ar-Ge ve inovasyon olmadan ekonomik büyümeyi kısır döngüden çıkartamayacağını vurgulayarak, "21. yüzyıla bu anlayışla giren Türkiye, son dönemde ortaya koyduğu yaklaşımla büyük mesafeler katetti. İhracatta bir atılım oluyorsa bunu biz Ar-Ge ve inovatif yaklaşımımıza da borçluyuz. Büyüme hızımız istikrarlı bir şekilde artıyorsa, bunda Ar-Ge'nin payı vardır. Sadece maddi göstergelerde değil, aynı zamanda diğer göstergelerdeki iyileşmeler de bunun için önemlidir." şeklinde konuştu.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin önemine işaret eden Avdagiç, stratejide ifade edilen 23 alt politikanın tam ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.Avdagiç, İTO'da Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyi tüm faaliyetlerinin odağına yerleştirdiklerini, böylece yerli ve milli bir teknoloji oluşturarak Türkiye'nin kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.Aynı şekilde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni de hayata geçirdiklerini hatırlatan Avdagiç, "Biz Türk iş dünyasının en büyük odası olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yeterli değil. Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım. Bizim fikir sahibi olmamız, fikirlerimizi ticarileştirmemiz ve üretimle entegre etmemiz lazım. Bunun için de gelişmiş ülkeler gibi tıpkı büyük sıçramalar yapan ülkeler gibi, bir Ar-Ge ve inovasyon stratejisine sahip olmamız lazım. Bizim de bir Türk tarzı Ar-Ge ve inovasyon sistemi oluşturmamızın zamanı geldi." diye konuştu.- "En büyük inovasyonumuz, Türkiye ve insan sevgisidir"Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de Türkiye'nin bulunduğu topraklarda kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, "Yerli olmak çok kolay değil. Yerli olan her kurumun görünmeyen düşmanları olur. Biz yerli ve milli olmak zorundayız." dedi.TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar ise TCDD'nin son dönemde yaptığı önemli çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:"Yurdumuzun dört bir yanında lojistik merkezleri açarak hem yük taşımacılığının hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağladık hem de hızlı taşımacılıkla sanayicimizi dünyayla rekabet edebilir bir hale getirdik. Birçok yenilikleri yaparken inovasyondan faydalandık. Ama bizim için önemli olan inovasyon, vatan sevgisi, bu topraklara fedakar Anadolu insanına olan aşkımızdır. Bizim en büyük inovasyonumuz Türkiye ve insan sevgisidir.""Dünyanın her tarafına dokunman gerekiyor"Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, iletişim teknolojilerinin yolculuğuna işaret ederek, inovasyonun ihtiyaçlar sonucu ortaya çıktığını söyledi.Turkcell'in bin kişilik Ar-Ge ekibi olduğunu, tüm dünyada kullanılan yerli ve milli dijital servisleri bulunduğunu vurgulayan Öztürk, yerli uygulamalara sahip çıkılması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.Öztürk, inovasyon yapılabilmesi için önce bir temele, yani ürüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bir kişinin bile hayatına pozitif dokunabilirsek bizi sevindiriyor." dedi.THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, 2019 yılı itibarıyla Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve start-up dünyasıyla yaptıkları iş birlikleriyle dünyaya değer üretecek bir noktaya geldiklerini belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri yalnızca THY için kullanmak değil, büyük oyuncuların fahiş fiyatlarla dünya pazarına sundukları ürünler için rakip olabilecek yapıyı kurabileceğimizi fark ettik. Türkiye'deki teknoloji firmaları ve start-up'larla bunun kurgusu içerisindeyiz." diye konuştu.Yakut, gelecek dönemde THY'nin içinde kullanılan hangi ürünleri veya hangi projeleri ürün haline getirip dünyaya sunabileceklerine bakacaklarını vurgulayarak, "Şu anda start-up'lardan gelen, dünyaya açılamayan ciddi fikirler var. Havacılık öyle bir pazar ki dünyanın her tarafına dokunman gerekiyor. Dünya pazarına sunulabilecek olan ürünleri biz nasıl Türkiye ekosisteminde üretebiliriz, bunu düşünmeye başladık." dedi.