Tüm Zamanların En Çok Satan 15 Oyunu

Kaynak: WebTekno

Tetris'ten günümüz oyunlarına, yıllar içerisinde büyük bir gelişme yaşayan oyun dünyasının en çok satan yapımlarını derledik. Gerek PC'de gerekse konsollarda birçok oyun, koca bir nesli etkisi altına aldı.Bu içeriğimizde tüm zamanların en çok satış rakamına ulaşmış oyunları sizlerle paylaşıyoruz.15. Call of Duty: Black Ops (26,2 milyon)Çıkış tarihi: 2010Call of Duty serisinin en popüler oyunlarından biri olan Black Ops, listemizin 15'inci sırasında yer alıyor. Black Ops, Call of Duty dünyasına zombileri dahil eden 2. oyundu. Ayrıca yeni bir hikaye ile bir dönemin kapılarını aralayan bir oyun olarak karşımızda çıkmıştı.14. Call of Duty: Modern Warfare 3 (26,5 milyon)Çıkış tarihi: 2011Hikayesiyle çıktığı dönemi kasıp kavuran Modern Warfare 3, grafikleriyle pek de gündeme gelememişti. Yine de efsanevi karakter Captain Price'ı ve ekibini gördüğümüz bu oyun, oyunseverler tarafından sevgiyle karşılandı.13. Grand Theft Auto: San Andreas (27,5 milyon)Çıkış tarihi: 2004Belki de Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunu olan San Andreas, satış anlamında serinin lideri olmasa da hikayesiyle, şüphesiz en sevilen Rockstar Games oyunlarından biri oldu. Listenin 13'üncü sırasında yer alan San Andreas, Grand Theft Auto V'den sonra serinin en çok satan oyunu oldu.12. Wii Play (28 milyon)Çıkış tarihi: 2006Nintendo'nun Wii adlı konsoluna özel piyasaya sürülen Wii Play, içerisinde mini oyunlar barındıran bir oyun paketinden farksız. Çıktığı dönemde az rastlanan bir özellik olarak çoklu oyuncu modu bulunan oyun, 2006 yılında oyuncularla buluşmuştu.11. New Super Mario Bros. Wii (29,3 milyon)Çıkış tarihi: 2009Nintendo Wii'ye çıkan son Mario oyunu olan New Super Mario Bros, çizgi film tadındaki grafikleriyle çıktığı dönem fazlasıyla sevilmişti. Tabii ki oyunun çoklu oyuncu desteği de bulunuyordu. New Super Mario Bros, oyun dünyasının yeni yeni geliştiği o yıllara damgasını vurarak 29 milyon satışı geçti.10. Diablo 3 (30 milyon)Çıkış tarihi: 2012Duyurulmasıyla birlikte Diablo 2 oyuncularını heyecanlandırmaya başlayan Diablo 3, günümüzde bile oyuncu sayısı anlamında listelerde yer edinmeyi başarıyor. Yapımcı şirket Blizzard, Diablo 3'e yeni eklentiler getirerek oyunu canlı tutmaya devam ediyor.9. New Super Mario Bros. (30,7 milyon)Çıkış tarihi: 2006Çocuk kitleyi hedefleyerek piyasaya sürülen New Super Mario Bros, yetişkinleri bile etkisine alacak kadar etkileyici bir oyun olarak akıllarda yer etti. 2 boyutlu bir platform oyunu olarak piyasaya sürülen oyun, 30 milyon satış barajını geçmeyi başardı.8. Wii Sports Resort (32,8 milyon)Çıkış tarihi: 2009Wii Sports oyununun devamı olarak piyasaya sürülen Wii Sports Resort, 12 farklı sporu tek bir çatı altında toplayan ve döneminin en çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Durum böyle olunca oyunun 30 milyondan fazla satılması da kaçınılmaz hale geldi.7. Tetris Game Boy (35 milyon)Çıkış tarihi: 1989Şüphesiz herkesin oynadığı ve tanıdığı oyun Tetris'in Game Boy konsollara çıkan versiyonu, listemizin en eski oyunlarından biri. Yine de 35 milyon satışa ulaşan efsaneleşmiş oyunu belki de günümüzde bile oynayanlar vardır.6. Mario Kart Wii (36,3 milyon)Çıkış tarihi: 2008Listemize Wii oyunlarıyla devam ediyoruz. Mario Kart Wii, Mario'yu yarış temasıyla birleştiren ve günümüzde bile akıllara gelen eski oyunlardan biri. Çıktığı dönemde bu tarz oyunlar olmadığı için döneme damga vuran Mario Kart, 35 milyon satış barajını rahatlıkla geçti.5. Super Mario Bros. (40,2 milyon)Çıkış tarihi: 1985Bilgisayar tarihinin en eski oyunlarından biri olan Super Mario Bros, Java destekli telefonlarda oynanabilir olduğu da duyurulunca sevenlerini mest etmişti. Listemizin en çok satan oyunlarından biri olan oyun, 40 milyon satışı geçmiş durumda.4. Grand Theft Auto V (54 milyon)Çıkış tarihi: 2013Grand Theft Auto serisinin en çok satan ve ilk kez 3 farklı karakterin hikayesine odaklandığımız oyun, 50 milyondan fazla satarak listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Rockstar Games, Grand Theft Auto V'i günümüzde bile güncelleyerek oyuncuları elinde tutmayı başarıyor.3. Minecraft (70 milyon)Çıkış tarihi: 2009Geçtiğimiz yıllarda YouTube Türkiye'yi de etkisi altına alan Minecraft, dünya çapında da çok seviliyor. Listenin ilk üçüne girmeyi başaran oyun, 70 milyon satış rakamına ulaşmış durumda.2. Wii Sports (82,6 milyon)Çıkış tarihi: 2006Nintendo tarafından geliştirilen Wii Sports, içerisinde birçok sporu barındırarak çıktığı dönemde yetişkinleri bile etkisi altına almıştı. Tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olan yapım, eskimiş olmasına rağmen akıllarda kalmaya devam ediyor.1. Electronik Arts Tetris (100 milyon)Çıkış tarihi: 2006Efsaneleşmiş Tetris'in Electronic Arts tarafından yenilenmiş hali 2008'de karşımıza çıkmıştı. 80'li yıllarda ortaya çıkmış olan Tetris'i daha iyi grafiklerle görmek herkesi etkilemiş olacak ki günümüzde bile tüm zamanların en çok satan oyunu olarak listeye liderlik ediyor.Listede yer alan eski oyunları yeni oyunlarla olan rekabetinden dolayı tebrik etmek gerek. Bazı oyunların az sattığını bazılarının ise çok sattığını düşünebilirsiniz. Listede bizim de şaşırdığımız rakamlar oldu. Bu tarz liste haberlerine çıktığı an erişebilmek için bizi takip edebilirsiniz.