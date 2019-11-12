Haberler » Güncel » TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu - Haber

TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

12.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:58TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11: 11'de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale ve Lapseki'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren TÜMAD Madencilik 'Nefes ol' kampanyasına 6 bin fidan dikerek katkı sağladı. TÜMAD çalışanları Lapseki'de belirlenen alanda fidanları toprak ile buluşturdu. - ÇANAKKALE

Orman Genel Müdürlüğü, Madencilik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ
14:36 DHA YURT BÜLTENİ - 10
14:36 Üniversitelerde internet kesintisi
14:31 Diyarbakır Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ağırladı
14:31 Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla birlikte ip atladı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:38:35