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TÜMAD Madencilik'ten ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Vefa Destek Grubu'na 2 bin yardım kolisi gönderdi.

02.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:02
TÜMAD Madencilik'ten ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik , Lapseki 'de Vefa Destek Grubu'na 2 bin yardım kolisi gönderdi.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, sosyal grubun ihtiyaç sahibi ailelere gelen yardımları ulaştırdığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere söz konusu yardımların ulaştırıldığını anlatan Şahin, "İlk günden bu yana yaklaşık 850 vatandaşımızın talebini yerine getirdik. Bununla beraber süreç içerisinde ekiplerimiz alanda, özellikle belediye çalışanlarımız ile beraber neye ihtiyaç olduğunu tespit ettiler. Daha sonra ihtiyaçlar tespit edildikten sonra belediye başkanımız ile beraber ilçemizde üretim yapan iki büyük firmayla yetkilileriyle görüştük onlarda sağolsunlar ilçemize destek olma adına 2 bin koli gıda yardımında bulundular. Lapseki Vefa Grubu olarak bu gün dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.
Kaymakam Şahin, ilçede yaşayan vatandaşların yüzde 85'inin evde kal çağrısına uyduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız bu kritik süreci birlikte başaracağımıza inanıyorlar. Biz tekrar onlara sesleniyoruz lütfen evinizde kalın biz sizin hizmetkarınız, bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız ve bunun için bütün ekiplerimiz seferber evde kal Lapseki."
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da TÜMAD Madencilik yöneticilerine desteklerinden ötürü teşekkür ettiklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Nurol Holding, Madencilik, Lapseki, Güncel
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