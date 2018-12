Tümbifed Genel Başkanlığı'na Cemil Bilge Seçildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:10



15 Aralık 2018 Cumartesi 17:10

TÜMBİFED Genel Başkanlığı'na Cemil Bilge seçildiİSTANBUL - Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda iş dünyasının tanınan ismi Cemil Bilge yönetim kurulu genel başkanı seçildi. İstanbul Nakkaştepe Bridge Restoran'da düzenlenen TÜMBİFED Genel Kurulunun divan başkanlığını Milli Takımlar Eski Menajeri Can Çobanoğlu yaptı. Genel kurul toplantısına TRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen , dernek başkanları, hemşehri dernekleri, TÜMBİFED yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar, iş insanları ve akademisyenler katıldı. Genel kurul öncesi saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Genel Kurulda TÜMBİFED Kurucu Genel Başkanı Cevdet Akay , kuruluşundan itibaren genel başkanlık görevini yürüttüğü TÜMBİAD'ın sosyal alanda birçok başarıya imza attığını ve bu başarının altında ekip çalışmasının yattığını söyledi. Türkiye 'nin gelişmesine yönelik projeleri, sosyal sorumluluk projelerini, kültür-sanata dair kadınlara yönelik projeler ve spor camiasına dair projelerin hayata geçtiğini dile getiren Akay, yeni Genel Başkan Cemil Bilge'nin ise bu başarı grafiğini yükselteceğine inandığını kaydetti.Genel Başkan Cemil Bilge, birlik beraberlik mesajı verdiTÜMBİFED Genel Başkanı olarak seçilen Cemil Bilge, yapacağı çalışmalar ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.Konyalı olduğunu belirten Bilge, Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener' sözünü hatırlatarak "Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkenin birlik ve beraberliği için olduk. Bu amaç doğrultusunda hep beraber olabilmeli ve sanattan spora her alanda birbirimize kenetlenebilmeliyiz" dedi.TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge liderliğindeki yönetim kurulu Prof. Dr. Fahamettin Başar, TRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen, Milli Takımlar Eski Menajeri Can Çobanoğlu, Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr. Başak Solmaz , Prof. Dr. Rahmi Güçlü, Prof. Dr. Aynur Aydın Mehmet Hüsrev , Arif Ekşi, Doç. Dr. İlkay Gök, Aliriza Şişman, İlker Kayabeyoğlu, Prof. Dr. Recep Yıldızhan, Mustafa Özel Sibel Güllüçayır , Ozan Çakır, Fatih Fincan, Orhan Çömlek, FIFA Kokartlı Türk Futbol Hakemi Mete Kalkavan , İlknur Ayman, Aynur Açar, Meral Akkaya, Ayşe Çebi ve Ersoy Köse'den oluşuyor.