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TÜMEMEKDER: Bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini istiyoruz

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini talep etti.

09.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:43TÜMEMEKDER: Bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini istiyoruz
Tüm Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini talep etti.
TÜMEMEKDER'in 13. Olağan Genel Kurulu, TES-İŞ Sendikasının toplantı salonunda başladı.
Olağan Genel Kurul'da konuşan Çalışkan, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "Akdeniz ve Ortadoğu'da yüzyıllardır kurgulanan kirli oyunlara Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak asla izin vermedik, vermeyeceğiz de. Bunu dünya bir kez daha anlamış oldu." dedi.
Çalışkan, Türkiye'nin Ortadoğu'da kurulmak istenen terör devletlerine izin vermeyeceğinin altını çizerek, "Her daim ordumuzun yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bugün millet ve siyaset olarak topyekün birliktelik zamanıdır." diye konuştu.
Toplantıda emeklilerin Hükümetten isteklerini de sıralayan Çalışkan, temel gıda fiyatları karşısında emeklilere yapılan zammın düşük kaldığı eleştirisinde bulundu.
Çalışkan, emeklilik sisteminin komple gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, sosyal güvenlikte ayrımcılık yapılmadan adaletli bir emeklilik sistemi getirilmesini talep etti. Çalışanlara yapılan ücret artışının SSK ve BAĞKUR emeklilerine de yansıtılması gerektiğini dile getiren Çalışkan, sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını da istedi.
Banka promosyonlarının çalışanlara her yıl, emeklilere üç yılda bir ödendiğini ve bunun adaletsizlik olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bunun çalışanlarla aynı düzeye getirilmesini bekliyoruz. Bayram ikramiyelerinin de asgari ücret artışına endekslenmesini ve emeklilere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma hakkının verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Satılmış Çalışkan, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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