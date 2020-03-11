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Tümen Tarım, yeni paketleme tesisi kuruyor

Türkiye'ye 1992 yılında ilk kivi ithalatını gerçekleştiren firmalardan biri olan, bugün Kore sınırından Afrika'ya kadar 3 kıtaya kivi ihracatı yapan Tümen Tarım, 1 milyon Euoru'luk ek yatırım yaparak yeni paketleme tesisini 2021 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Tümen Tarım, yeni paketleme tesisi kuruyor
Türkiye'ye 1992 yılında ilk kivi ithalatını gerçekleştiren firmalardan biri olan, bugün Kore sınırından Afrika'ya kadar 3 kıtaya kivi ihracatı yapan Tümen Tarım, 1 milyon Euoru'luk ek yatırım yaparak yeni paketleme tesisini 2021 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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