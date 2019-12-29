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Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Arda Turan'ın Galatasaray'a olası dönüşüyle ilgili konuştu. Metin, hafta içinde Arda'yı aradığını, kendisinin sıkı çalışma içinde olduğunu ve oldukça hevesli olduğunu aktardı.

29.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:49

Tümer Metin, 'da Arda Turan'ın geri dönüşüyle ilgili başlayan gündem sonrasında TRT ekranlarında ses getirecek yorumlarda bulundu.

"SIKI ÇALIŞIYOR, BİR HEVESE GELMİŞ"

Arda Turan'ın Galatasaray heyecanı içinde olduğunu kaydeden yorumcu, "Hafta içinde bir yokladım Arda'yı, bir aradım, halini, hatrını sordum. Bu ara çalışıyor, sabah koşular falan, bir hevese gelmiş" dedi.

"ARDA'NIN GALATASARAYLILIĞINI HİÇBİRİMİZ TARTIŞMAYIZ"

Galatasaray taraftarlarının Arda Turan ile arasında bir sorun olmasının doğru olmadığını belirten Tümer Metin, "Arda'nın hoca ile arasındaki sorun Milli Takım'da doğdu. Sorun elbette ki oldu ama milli takımda oldu. Arda Galatasaray'a ne yaptı ki! Galatsaray ile bir sorun yaşamadı ki! Arda'nın Galatasaraylılığını hiçbirimiz tartışmayız, doğru da temsil etmiş durumda. Keşke dönüşü Galatasaray'da olsaydı, keşke dönüşünde yuvasına dönmüş olsaydı. Hoca tamam verdikten sonra yönetimin sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başladığın yerde bitirmek, hem Arda'ya yakışır, hem de Galatasaray'ın büyüklüğüne de yakışır" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli

Tümer Metin, Galatasaray, Arda Turan, Spor


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