Tümer Metin: Beşiktaş, Vida'yı Acilen Satmalı

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor'un gollerini 57. dakikada Kravets ve 62. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 37. dakikada Atiba Hutchinson ve 90. dakikada Caner Erkin'den geldi.

"VİDA'DA CİDDİ KONSANTRAASYON SORUNU VAR"

BeIN Sports ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, "Vida için bazı transfer haberleri çıkıyor, okuyoruz, görüyoruz. Bazı rakamlar konuşuluyor ama o rakamları görüyorsunuz hemen, bir dakika bile düşünmeden hemen satın. Mental olarak da artık geriye düşmeye başladı. Dünya Kupası finalinden sonra buraları görmek kolay değil. Hele bir de iddianız yoksa, yarıştan kopmuşsanız çok zor. Vida da bu durumu yaşıyor ve ciddi bir konsantrasyon sorunu var." dedi.