Tümer Metin'den Ersun Yanal eleştirisi: Böyle saçmalık olmaz

Fenerbahçe 'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Tümer Metin TRT Spor'da açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tümer Metin'in yorumları...

Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ama Trabzonspor maçına çıkacak! Kusura bakmayın ama böyle bir saçmalık olamaz. Gerekirse hocasız maça çık ama yollarını ayırdığın hocayla 3 gün sonra hayati maça çıkamazsın.

"O ZAMAN ÇARŞAMBA AÇIKLAYIN"

Yenilsen sorarlar, yensen yine sorarlar. Yönetim tamamen kendini düşünüyor. Ersun Hoca, son kez Trabzonspor maçına çıkmak isteyebilir, o zaman bu ayrılığı açıklamazsın! Bu açıklamayı maçtan sonra çarşamba günü yaparsın.

"BU İDARİ BAŞARISIZLIKTIR"

Trabzonspor kazanırsa, yolları ayrıldığınız Ersun Yanal ile neden bu maça çıktınız diye herkes soracak! Aynı şeyleri yapıp, başka şeyler beklemenin başka bir adı var. Trabzonspor maçına Ersun Yanal ile çıkmak idari başarısızlıktır! Kimse anlatmasın.

"YANLIŞLAR DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe geçen sene tarihinin en kötü dönemini geçirdi. Bir tane sportif direktöre yetki verdi, futbol tarihinde adı sanı duyulmamış adamlara Fenerbahçe forması giydirildi. Bu yanlıştan dönülmedi ve aynı sportif direktörle sezona başlandı. Şimdi hoca ile yolları ayırıyorsun, Trabzonspor maçına onunla çıkıyorsun. Yanlışlar devam ediyor.

"G.SARAY MAÇINDAN SONRA GİTTİ"

Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti. Antalyaspor maçındaki kadro da Ersun Yanal'ın kadrosu değildi. Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti ama açıklayamadılar.

"BANA 'HAİN' DİYORLAR"

Sportif başarı her şeydir. Sen 80 tane yemek yiyebilirsin ama sahada başarı gelmedi mi, devam edemezsin. Belki hocanın kafası bitti, devam etmek istemiyor... Bunu anlarım ama 3 gün sonraki Trabzonspor maçına Ersun Yanal ile çıkamazsın. Burada doğru bir idari tutum yok. Ben bunları söylüyorum ama 'Hain, ekmeğimizi yedin' diyorlar.

"BEN OLSAM GÖREVE GELMEZDİM"

Ersun Yanal'ın yerinde olsaydım, Cocu gittikten sonra gelmezdim. Ersun Hoca geldi, bir de iddiasını ortaya koydu. 'Bu takımın transfere ihtiyacı yok' dedi. Sezon başında 'Güle, oynaya şampiyon olacağız' dedi. 'Birinci belli, ikinciyi belirleyin' dedi. Bunlar kulübün tarihine güvenilerek söylenen şeyler ama yeşilin üstü öyle demiyor.

"ŞAPKA DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ"

Galatasaray maçından sonra şapka düştü, kel göründü. Kalite farkı ortaya çıktı. Ersun Hoca ile Fatih Hoca arasındaki hoca marifeti ortaya çıktı. Ersun Hoca kötü hoca değil, bu ligde şampiyon olmuş ama dönem itibariyle çöktü. Birçok şeyle uğraştı. Fenerbahçe böyledir, coşkusu da yüksektir, çöküşü de!

Damien Comolli'nin bıraktığı enkaz, daha çok hoca götürür! Bunu bir kabul edin.

"OYUNCU, BAHANEYİ SAHİPLENİR"

Sen 'TFF' dersen, 'Dış mihraklar' dersen, 'Hakem' dersen, oyuncu da o bahaneyi sahiplenir! Galatasaray, derbide maçın başında kaç pozisyona girdi, Halil Umut Meler ile ne alakası var?

"DEVAM EDEMEZDİ"

20 sene sonra Galatasaray'a kaybetmiş hoca, ligde de bu pozisyondaysa, son 1,5-2 yılın da böyle kötü gittiyse, hoca ile devam edemezsin. Bu yazılı olmayan bir kuraldır.

"AYKUT HOCA DA DEVAM EDEMEZDİ"

Aykut Hoca da devam edemezdi. Süper Final olduğu dönemde Aykut Hoca, Alex ile çıkamadı, korktu. Hem kaybetme hem de şampiyonluğu verme korkusu vardı ve o korku Alex'i oynatmasına engel oldu.

"2014'TE HERKES OYNATIRDI"

2014'te Fenerbahçe'nin şampiyon olan kadrosunu herkes oynatır! Fenerbahçe'nin o dönemki hücum hattında 4 tane yıldız isim vardı. O takımın orta sahasında dünya yıldızı Meireles vardı. Emre Belözoğlu ve en iyi dönemindeki Mehmet Topal vardı. Defansta Bruno Alves ve Egemen Korkmaz vardı. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Volkan Demirel vardı.

"TEKNEYE TATİLE ÇIKARSIN HOCAM"

Bu sezonki Fenerbahçe kadrosunu Erun Hoca'nın daha iyi oynatma şansı vardı. Maç oynamamış Tolgay Arslan'ı bu kadar hayati derbi maçında oynatırsan, tekneye tatile çıkarsın Ersun Hocam. Tolgay'ın yerine kimi oynatacak dersen, başka kimse de yok! Simon Falette'yi görmemiş, tanımıyor, bilmiyor, kendisi istememiş ve oynatmaz! Hiç bilmediğin adamı Galatasaray'a karşı oynatamazsın.

"NEDEN ALDI DİYE SORMAK LAZIM"

17 hafta oynamayan Mehmet Ekici'yi derbide oynatamazsın. Ersun Hoca, Galatasaray'a karşı garantiye gitmek istedi. Ersun Hoca'ya Tolgay Arslan'ı, Serdar Aziz'i neden aldın diye sormak lazım.