21 Şubat 2019, 23:54
»»

Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin

Zenit - Fenerbahçe mücadelesini yorumlayan Tümer Metin, "Fenerbahçe 3 gol yemiş, 3'ünde de stoperler ortada yok. Bu nasıl oluyor? Biri bana izah etsin." dedi.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

"BİRİ BANA İZAH ETSİN"

Maç sonunda beIN Sports ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Tümer Metin, Fenerbahçe stoperlerine tepki gösterdi. Metin, "Fenerbahçe 3 gol yemiş, 3'ünde de stoperler ortada yok. Bu nasıl oluyor ya? Biri bana izah etsin." dedi.

Avrupa, Zenit, Tümer Metin, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (6)
KADİR : Mehmet'in gölü çok güzeldi moses denen bir adam kiraladık dün bir bu gün iki yağ insan kazozuna oynar gibi maç mı oynar biraz risk al arkadaşlarına yardım et bir de senden çok şey bekliyoruz al gülüm ver gülüm onu her seyirci yapar hemde bedava Mehmet topal güzel gol attı yaptığı hata affı yok .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KANARYA: Ali Koç tüm kiralık oyuncuları derhal göndermeli, yoluna alt yapıdan yetişen Türk futbolcularla devam etmeli. Madem kaybediyoruz, en azından tecrübe kazanırlar. En azından ruhlarını ortaya koyup hırslı oynayacaklarından zerre şüphem yok ! Bunu yapmıyorsa, derhal kongre kararı alıp, istifa etmeli, yanında comolli çöpünü de götürmeli...! Bir camia daha ne kadar rezil edilir ? Yeter !
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
FOFANA: Stoperler nerde? Cokoprens almaya gittiler. Ancak bu saçma reklam la açıklaması olur. Sahada beden var ruh yok ruh.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
EROL.K: europa da ugrasacagina ligde kalma mücadelesine konsantre gererk
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
VATANDAS: Mehmet topal sende utanma varsa,futbolu birak.asla bir daha fener formasi giyme.Hicbir takima malolma.Onundeki topu rakip forvete hediye ettin,adam vurdu gol oldu ve Fener elendi.Mehmet topal utanman varsa,bi daha futbol oynama,sana guvenenleri arkadan vurma.
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz