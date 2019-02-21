Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

"BİRİ BANA İZAH ETSİN"

Maç sonunda beIN Sports ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Tümer Metin, Fenerbahçe stoperlerine tepki gösterdi. Metin, "Fenerbahçe 3 gol yemiş, 3'ünde de stoperler ortada yok. Bu nasıl oluyor ya? Biri bana izah etsin." dedi.