Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış!

Çeşme 'de tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz , tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul 'a gideceklerini söyledi.

"OYUMUZU KULLANMAYA GİDİYORUZ"

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Alaçatı 'da sevgilisi Gamze Topuz'la tatil yapıyor. Alaçatı'da bir davete katılmaya giden ünlü ikili, DHA objektifine poz verdi. Tatile seçim arası vereceklerini belirten Tümer Metin, "Oyumuzu kullanmaya İstanbul'a gidiyoruz. Daha sonra adres yine Çeşme" dedi.