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Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım

Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'la uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, siyah-beyazlı takımdan Jeremain Lens ve Loris Karius'un performanslarına tepki gösterdi.

23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:39

'ın ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, Jeremain Lens ve Loris Karius'u hedef aldı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ LAZIM"

Tümer Metin, TRT Spor'da yaptığı yorumlarda, "Beşiktaş takımı, 23 haftadır kalecisiz oynuyor. Çok net. Lens'le oynayana Allah, vallahi sabırlar versin yani. Allah yardımcısı olsun takım arkadaşının. Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım

Loris Karius, Tümer Metin, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
SSK EMEKLİSİ:ASLA . . . . BİR YORUMCUYA BENZEMEYEN BİR TAVIR BETİMLEME ANLATMA İÇİNDEKİ AYRI DIŞINDAKİ AYRI BİR FANATİK . ŞİMDİDEN BAŞLAMIŞ SERGEN İ HASEDE
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SSK EMEKLİSİ:YORUM CU DEDİĞİN TARAFSIZ OLUR . OLURSADA İŞDE BÖYLE OLUR SANA NE BE ADAM SANA NE . . . YORUMCUYMUŞ . . .
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