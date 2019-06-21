21.06.2019 14:22
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Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası

Tümer Metin ve Gamze Topuz

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul'a gideceklerini söyledi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz , tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul 'a gideceklerini söyledi.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Alaçatı 'da sevgilisi Gamze Topuz'la tatil yapıyor. Alaçatı'da bir davete katılmaya giden ünlü ikili, DHA objektifine poz verdi.
Tatile seçim arası vereceklerini belirten Tümer Metin, "Oyumuzu kullanmaya İstanbul'a gidiyoruz. Daha sonra adres yine Çeşme" dedi.


- İzmir
Kaynak: DHA
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