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Tümer Metin: Yunanistan'da oynarken bana bahis şikesi teklif ettiler

Eski milli futbolcu Tümer Metin, canlı yayında çarpıcı bir şike itirafında bulundu. Yunanistan'ın Larissa takımında forma giydiği dönemde bir futbolcunun kendisine bahis şikesi teklif ettiğini söyleyen Tümer Metin, bunu kabul etmediğini ve olay nedeniyle bir kulüp başkanının hapis yattığını ifade etti.

04.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:56

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi köklü camialarda top koşturduktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Tümer Metin, çarpıcı bir itirafta bulundu.

TRT Spor'da Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Metin, 'ın Larissa takımında oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı.

Daniel Sturridge, kendisinin transferine dair bahis oynayan karşısında verdiği bilgilerden dolayı ceza alırken Tümer Metin'in hikayesi biraz farklı.

"BAHİS ŞİKESİ TEKLİF ETTİLER"

Tümer Metin'in aldığı skandal teklif ve kendisini arayan futbolcu arasında geçen diyalog şu şekilde:

"Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sıkça da ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, iki üç kelime Türkçe'yle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi. Ben o işlere girmem' dedim. 'Hayatımda bulaşmam' dedim. Ve 'Bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım' dedim. Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim.

"KULÜP BAŞKANI HAPİS YATTI"

Sonra yakalandılar hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı ondan sebep hapis yattı. Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan bir tanesi. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli.

Tümer Metin: Yunanistan'da oynarken bana bahis şikesi teklif ettiler

Tümer Metin, Yunanistan, Spor


HABER YORUMLARI (12)
LAZ_61:Türkiyede yokmu sanki şikebahçe başta olmak üzere, bütün istanbul takımları aynı !!!!
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0 0
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DİĞER 17 TAKIM TARAFTARI:YUNANİSTAN I KONUŞMAK KOLAY, BURADA OLANLARI KONUŞSANA DELİKANLI İSEN
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1 0
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61:ulan paraya para demiyonuz birde bahis oynuyonuz nasıl bir yaratıksınız böyle futbolcular futboldan men edilmeli.
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0 2
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GSLİ:NİYE KABUL ETMESIN ESKİ FENERLİ SONUÇTA
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3 8
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JL:Galatasaray tecrübesi yok abisi, ne yapacağını bilememiş, bir el at da anlatı ver gariba
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2 1
ELAZIĞ:en büyük şikeçi istanbul takımları::::::::::::::::::::::::::::::::::
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2 2
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CİNCONSPOR:niye kabul etsin gs li değil sonuçta
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7 10
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GSLİ:NİYE KABUL ETMESİN ESKİ FENERLİ SONUÇTA
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1 2
CİMBOMLU:HADİ ORDAN
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4 2
YASO:sanki türkiyede yok (fenevbahçe)
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9 9
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4.03.2020 11:25:18