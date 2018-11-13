Tümgeneral Hacıoğlu, Başkan Bulutlar'ı Ziyaret Etti

13 Kasım 2018 Salı 13:06



13 Kasım 2018 Salı 13:06

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Erzurum her anlamda tam bir huzur kentidir. Belediye yönetimi olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurum adına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeye hazırız. Bu vesileyle Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Kenti ve kent yönetimini tanımak için bu tür ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ise, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için 7/24 çalışan bizler bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Palandöken Belediyemizin misafirperverliği için Başkan Orhan Bulutlar'a teşekkür ederim" diye konuştu.Daha sonra ikili bir süre baş başa görüştüler ve günün anısına bir birlerine hediyeler takdim etiler. - ERZURUM