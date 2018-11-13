Tümgeneral Hacıoğlu'dan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

Erzurum Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, Paladöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar'ı ziyaret etti. Palandöken
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Bulutlar
'a ziyarette bulundu.
Bulutlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediye yönetimi olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyumiçerisinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurumadına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeyehazırız. Bu vesileyle Tümgeneral Hacıoğlu'na ziyaretlerindendolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu da kent yönetimini tanımak için ziyaretler yaptığını ve Erzurum'un huzur ve güvenliği için canla, başla çalıştıklarını aktardı.
Orhan Bulutlar,Jandarma,Erzurum