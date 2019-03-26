Tümgeneral Hacıoğlu'ndan Vali Doruk'a Ziyaret

Erzurum Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, Artvin Valisi Yılmaz
Doruk'u ziyaret etti.
Vali Doruk, makamında kabul ettiği Tümgeneral Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile bir süre görüştü.
Artvin'e, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak için geldiğini belirten Tümgeneral Hacıoğlu, bu kapsamda Vali Doruk'u ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaret sonunda Vali Doruk ve Tümgeneral Hacıoğlu, birbirlerine plaket ile fotoğraf tablosu takdim etti.
Güncel
Kaynak: AA