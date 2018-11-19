Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı Törenle Açıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11

Nazilli Belediyesi tarafından Yaylapınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı düzenlenen törenle açıldı.Açılışa Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve ilçe yönetimi, Merhum Tümgeneral Mustafa Sezer'in yeğeni Mehmet Şinasi Sezer, Esnaf Kefalet, Kredi Kooperatifi Başkanı Durdun Öztunç, başkan yardımcıları, daire müdürleri, mahalle muhtarları, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mahalle Muhtarı Dündar Balcıoğlu, "İlçemize ve mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben ve mahallem adına Haluk başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemizde bulunan muhtarlık binamızdan tutun da birçok yeri Nazilli Belediyemiz yeniledi. Hem yollarımızın hem camimizin tadilatını gerçekleştirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Merhum paşamız Mustafa Sezer'i bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu.Göreve geldiği 2009 yılından bu yana herkesin belediye başkanı olmak için çalıştığının altını çizen Başkan Alıcık, "2009 yılında aday olduğumuzda Nazillimizin şehri emini, hizmetkarı olacağız, bizim parayla, pulla, makamla işimiz yok dedik. Biz bu memleketi karşılıksız sevdik, sevmeye de devam edeceğiz. Biz Nazillimizin 82 mahallesinin 82'sinde de imzası olan bir belediyeyiz. Elimizin değmediği hiçbir yer yok. Zenginin de garibi nde her zaman yanında olduk. 'Herkesin belediye başkanı olacağız' anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.İlerleyen günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylığının açıklanacağını belirten Alıcık, "10 yıldır Allah'ın izniyle belediye başkanıyız. Arkamızdan çevrilen oyunlarının hepsinin farkındayız. Önümüzde ki günlerde de adaylığımız açıklandığında herkesin nasıl tavır alacağını merak ediyorum. Ben bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Çıraklığı gördük, kalfalığı gördük, ustalık dönemimizde de muhakkak bu millete hizmet etmemiz lazım. Ben, enerjimin bittiği gün siyaseti bırakacağım demiştim. Bu benim sözüm olsun. Vatandaşımız seçerse bir dönem daha başkanlık yapacağım ondan sonra başkanlığı bırakıyorum" dedi.Plaket takdiminin yapılmasının ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı hizmete açıldı. - AYDIN