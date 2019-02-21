Tümkiad Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Trabzon
İl Başkanı Ahmet Salih
Kırımlıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Programda konuşan Kırımlıoğlu, TÜMKİAD'ın kuruluş aşamasından bahsederek, derneğin Trabzon'da ve diğer illerde oluşumunu tamamlamaya çalıştığını ve iş adamları olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.
Kırımlıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde de dernek olarak devletin daima yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Vatanınız ve bayrağınız varsa namusunuz vardır. Bu amaçla derneğimiz, vatan, millet, bayrak ve seçilmiş Cumhurbaşkanımızın her daim arkasında olmak, devletimizin yanında yer almak amacıyla kurulmuştur. Yapacağımız projelerle devletimizin her daim yanında olacağız ama temel ilkemiz şu zor şartlar altında bize ve Türkiye
devletimize karşı açılan ekonomik savaşa karşı iş adamları olarak bir arada olacağız."
Kırımlıoğlu, Trabzon'un turizm şehri olduğuna da dikkati çekerek, bu konuda da projeler hazırladıklarını ve konu ile ilgili gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yusuf Turgut
ise TÜMKİAD'ın önemine değinerek, kısa sürede ülkenin üretimine ve ihracatına katkı sağlayacağını belirtti. Ali Osman Ulusoy
Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy
ise duygula anlar yaşadığı konuşmasında, "Sizler benim dostlarım ve hepiniz bana babamın yadigarısınız. TÜMKİAD olarak hepinize başarılar diliyorum. Babam gibi bende Trabzon'a canımı feda etmeye hazırım." dedi.
Toplantıda, Trabzonlu iş adamları ve basın mensupları yer aldı.
Ahmet Salih, Trabzon, Güncel
Kaynak: AA