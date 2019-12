Tümörlü kolu kesilen adil'e, mahalleli moral verdi

Tümörlü kolu kesilen Adil'e, mahalleli moral verdiİzmir'de, 2017 yılının kasım ayında akciğer kanseri teşhisi konulan ve kanserin metastaz yapması sonucu 14 tümörün çıktığı sağ kolu, geçen 6 Aralık 'ta kesilen eczacı Adil Alçakboy (21), mahalledeki arkadaşlarının pankartlı, tezahüratlı destek gösterisiyle karşılandı.İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'nde yaşayan ve hayatını eczalık yaparak kazanan Adil Alçakboy'a, 2017 yılının kasım ayında, kolundaki tümör nedeniyle biyopsi yapıldı. 2018'in başında da, sinoviyal sarkom kanseri teşhisi konulan Alçakboy, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi ve ışın tedavisi geçirdi. Alçakboy, 2018 yılının haziran ayında ise ameliyat oldu ve operasyonda kolundaki tümörler alındı, ancak sinirlerdeki zedelenme sonrası kolda fonksiyon kayıpları oluştu. Adil Alçakboy, sonraki süreçte tendom transferi ameliyatı da geçirdi. Talihsiz genç kanseri atlattığını düşünürken, metastaz sonucu sağ kolunda yine tümör çıktı ve hızla büyüdü. Tümörler, çok zor yerde olmaları nedeniyle alınamadı ve ampütasyon (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesip atma) kararı verildi. Geçen hafta ameliyata alınan Alçakboy'un sağ kolu kesildi. Tedavi sürecinde saçları dökülen, kalan saçları ve sakalları da beyazlaşan Alçakboy moralini kaybetmedi. Baba Caner Alçakboy, "Bizim ona destek olmamız, moral vermemiz gerekirken o bize moral veriyor. Ben bu kadar dirayetli insan gerçekten çok az gördüm, onunla gurur duyuyorum" dedi.KİTAPLARLA ŞİFA BULUYORAdil Alçakboy, doktorun kendisine önce herhangi bir ampütasyon olmayacağını söylediğini, ancak daha sonraki sürecin bu yönde gelişmediğini belirterek, "Ben moralimi hiçbir zaman kaybetmedim, şu anda da kendimi gayet iyi hissediyorum. Sonuna kadar bu hastalıkla savaşacağım. Enerjim gayet yüksek" dedi. Gür, tedavi sürecinde en iyi destekçisinin kitaplar olduğunu ifade ederek, "Kitap okumayı çok seviyorum. Bu süreçte benim en büyük destekçim, en büyük moral kaynağım kitaplar oldu. Daha önce defalarca okuduğum, en sevdiğim yazar olan Oğuz Atay'ı yine okudum. Kitaplar bana, en az yaşadığım acı tecrübeler kadar çok şey öğretti" dedi.SÜRPRİZ KARŞILAMAGürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde oturan Adil'e, kolunun kesilmesinin sonrasında, hastaneden taburcu olup evine geldiğinde, onu çok seven arkadaşları tarafından karşılama töreni düzenlendi. Elinde, "Kanseri yenmiş birine güçlü olmayı öğretemezsin, bir kez başardın, yine başaracaksın. Bu sefer yalnız değilsin" pankartı tutan arkadaşları, "Kanser değil, sen güçlüsün. Saçların değil, sen güzelsin. Bu kanseri biz yeneriz, Adil sen bizim her şeyimizsin" tezahüratları eşliğinde, onun evine gitti. Yaklaşık 50 kişi, Adil için meşale de yaktı.GÖZYAŞLARINI TUTAMADIKarşılamayı düzenleyen Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, "Adil görmesin diye onu sosyal medya hesaplarından engelledim ve toplanılacak saati, mahalle sakinlerinin üye olduğu gruplarda duyurdum. Biz mahallede bir aile gibiyiz, onu seven tüm arkadaşları da davetime kulak verdi ve hep beraber evine gittik. Onu çok seviyoruz ve bu kanseri atlatacağına inanıyoruz" dedi. Karşısında arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olmayan Adil Alçakboy da, ilk başta kendisinin sosyal medya hesaplarından engellendiğini görünce üzüldüğünü ve şok yaşadığını, ancak daha sonra bunun nedenini anladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.