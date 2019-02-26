Tümsiad'a Ziyaretler Sürüyor

Olağan Genel Kurul sonrasında oy birliğiyle TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin Başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Önceki günlerde Beşir Derneği yöneticilerini kabul eden Bursa Şubesi heyeti, bu kez de Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Bursa Şubesi yöneticilerini ağırladı.

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ASDER Bursa Şubesi Başkanı Arif Çelenk ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. ASDER Bursa Şubesi Başkanı Arif Çelenk, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu'na ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı ASDER Bursa Şube yöneticilerine teşekkür eden TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da, Dernek olarak yoğun bir süreçten geçtiklerini, seçim sonrasında yeni Yönetim Kuruluyla ilk toplantılarını yaptıklarını ve yol haritalarını belirlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler