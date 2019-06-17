17.06.2019 11:35
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Tümsiad Bursa'dan ekonomi değer kredi paketine destek

Tümsiad Bursa

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Ekonomi Değer Kredi Paketi" ile ilgili görüşlerini aktardı.

Şerbetçioğlu şunları söyledi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu toplam 25 milyar TL tutarındaki "Ekonomi Değer Kredi Paketi" KOBİ'ler öncelikli olmak üzere istihdama ve sanayi üretimine destek yönüyle çok önemli. Paket, firmaların finansmana ulaşımında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Firma bazında ciroya göre 5-50 milyon lira arasında değişen oranlarda kredi kullandırılması ve Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olması da ayrı bir avantajdır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın konuyla ilgili, "Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması da ekonomiye olan güvenimizi daha da arttırmıştır."

Kaynak: Bültenler
Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel

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