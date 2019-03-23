TÜMSİAD Bursa'dan Vali Canbolat'a Nezaket Ziyareti

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu'na önceki dönem TÜMSİAD Marmara Bölge Başkanı Cemal Balabanoğlu, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkan Vekili Bircan Çiçek ve Şube Sekreteri Ahmet Çiçekay eşlik etti.
TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, ziyarette, Vali Canbolat'a Derneğin yeni dönem faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsetti.
TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Derneğin yeni Yönetimine başarılar diledi.
Marmara, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bursa, Güncel
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