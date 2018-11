Tümsiad'dan 'Tonya Süt Kooperatifi' Açıklaması

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:58



TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca , ekonomik sorunları nedeniyle kapanan Tonya Süt Kooperatifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Tonya Süt Kooperatifi'nin yöre için önemli bir işletme olduğunu kaydeden Atmaca "Tonya tereyağını ülkemizin pek çok yeresine götüren ve Tonya bölgesinde köylüye üreticiye elinden geldiği kadar destek veren bir kurum. Bu yolla bölge hayvancılığına katkı sağlıyor. Faaliyetlerine ara vermesi çok olumsuz bir durum. Üretim yapan köylü ürününü bundan sonra nereye satacak? Bu durumda halkımız da mağdur olacaktır. Evet çok sorun var. Köylünün süt yağını alması zaman zaman kalitesi düşük sütün satılması firmayı zor durumda bırakıyor. Ancak her ne pahasına olursa olsun firmaya yetkililerin destek olması ve faaliyetlerine bir an önce başlaması gerekir. Sorunlar ortaya koyulmalı. İdari bir sorun var ise bu düzeltilmeli" dedi.Son yıllarda ülke geneline yayılmış özellikle 3 market zincirinin her konuda tekelleşmeye sebep olduğunu kaydeden Atmaca "Neredeyse her mahalleni girişine çıkışına, sağına soluna açılan bu marketlerin Türkiye geneli sayıları 20 bini geçti. Bu da bize 2 yönlü olarak zarar vermektedir. Birincisi yerel market bakkal ayakta kalamaz oldu. Ülke genelinde şubeleşen ve çok büyük oranlarda alım yapan bu markalarla fiyat rekabeti yapamayan esnaf kepenk kapatmak zorunda kalıyor. İkinci etkisi ise dar bölgelerde üretim yapan küçük veya orta ölçekli üreticiler bu büyük market zincirlerine ürün satamadığı gibi kapanan küçük çaptaki market bakkal müşterisinin kapanmasıyla işini devam ettiremez hale gelmiş ve bir çoğu kapatmak zorunda kalmıştır. Bu durumun yetkililer tarafından görülmesi gerekir. Tabiki biz zincir markalara karşı değiliz ancak bunun bir sonu olması ve küçük esnafı yok eder durumda olmaması gerekir. Buna pek çok çözüm getirilebilir. Hem zincir mağazaların faaliyetlerini sürdürmesi hem mahalle bakkal ve marketlerin hayatını devam ettirmesi bu yolla da yerel üreticinin de ayakta durmasının sağlanması gerekir. Eğer bir çözüm bulunmaz ise ülke genelinde kapatmak zorunda kalacak çok üreticimiz ve marketimiz olacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON