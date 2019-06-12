TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'den Tanzanya'ya ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir
Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Türkiye
Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu
'nu ziyaret etti.
Engiz, yaptığı açıklamada, derneğin Afyonkarahisar
Şube Başkanı İbrahim Birliktir'in yanı sıra Eskişehir'den 9 firma sahibiyle, 9-16 Haziran'da ikili görüşmeler yapmak, pazar araştırmak amacıyla gittiklerini, Tanzanya
'ya yapılacak yatırım ve ihracat çalışmalarını söz konusu ülkedeki sanayicilere anlattıklarını söyledi.
Darüsselamlı iş insanları ile yapılan ikili görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Engiz, desteklerinden dolayı büyükelçi Davutoğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: AA
Ali Davutoğlu
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