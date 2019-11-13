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TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden Gambiya'ya ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Gambiya Tarım Bakanı Hon Amie Fabureh'ı ziyaret etti.

13.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:10TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden Gambiya'ya ziyaret
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Tarım Bakanı Hon Amie Fabureh'ı ziyaret etti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Engiz, dernek başkan yardımcıları Sinan Polat, Ali Şen ve Hasan Demirci'nin de kendisine eşlik ettiği ziyarette yaptığı konuşmada, Gambiya ziyaretinde pazar araştırması ile yapacakları yatırım ve ihracat artırmayı amaçladıklarını belirterek, gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin çok olumlu geçtiğini kaydetti.
Gambiya Tarım Bakanı Hon Amie Fabureh, Türkiye'den gelen işadamları heyetine ziyaretten dolayı memnun olduklarını ve her türlü tarım ve balık ile ilgili destek vereceklerini belirtti.

Eskişehir, Gambiya, Güncel

Kaynak: AA

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