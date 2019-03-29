TÜMSİAD'ın Yönetim Kurulu Lansmanına Yoğun İlgi

Yoğun bir katılımın yaşandığı tanıtım toplantısına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, AK Parti Geçmiş Dönem Milletvekilleri, TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin geçmiş dönem Başkanları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Semerkand ve Beşir Derneği temsilcileri, Bursa'daki kamu bürokratları, STK temsilcileri ve TÜMSİAD Bursa üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yeni Başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu yaptı. Göreve seçildikten sonra kurulları oluşturduklarını ve çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şerbetçioğlu şunları söyledi: "Bursa'nın ve ülkemizin ekonomisinin kalkınmasına bu dönemde de devam edeceğiz. Yeni süreçte sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere üyelerimize yönelik sektörel iş birliği ve bilgilendirme programlarına ağırlık vereceğiz. 2006'da faaliyete başlayan ve 500'ü aşkın üyesiyle ulusal ve uluslararası iş dünyasında etkin olan kurumumuz, milli ve manevi değerlerimizin rehberliğinde büyük Türkiye hedefine yürüyen ülkemizin bu hedeflerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Az bir zaman kalan 31 Mart Yerel Seçimleri, sıradan bir seçim değildir, sadece yerel bir seçim de değildir. İş dünyasını temsil eden en önemli derneklerden biri olarak ülkemizin istikbali ve bekası için, bizler de siyasi istikrardan yana olduğumuzu belirtmek isteriz. Bursa büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'a ve tüm Cumhur İttifakı adaylarına başarılar diliyorum."

"TÜMSİAD Bursa Şubemiz, kentimizin en değerli kurumlarından biri"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, şöyle konuştu: "Bursa, güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve dünyanın dört bir yanına ulaşan ihracat ağıyla, ülke ekonomimizde önemli bir konuma sahip. Her biri ekonominin kahramanı olan Bursalı müteşebbislerimiz, bu topraklarda yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam etmektedir. Kentimiz önümüzdeki süreçte de katma değerli üretim konusunda ezberleri bozmayı sürdürecektir. Kentimizin başarısı tüm dinamiklerimizin katkısıyladır. İşte bu noktada TÜMSİAD Bursa Şubemiz, en değerli kurumlarımızdan biridir. Sizlerin istişare kültürüne sağladığınız katkılarla birlikte önemli iş birlikleri yaptık. Bundan sonra da ortak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Yeni yönetimi bir kez daha tebrik ediyor, geçmiş dönem başkanlarımıza da teşekkür ediyorum.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da, "Yeni yönetimi tebrik ediyorum, görevleri hayırlı olsun. Ulusal ve uluslararası platformlarda ele alınan konularsa STK'ların düşünceleri çok önemlidir. TÜMSİAD da milli ve manevi değerleri esas alarak serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vererek, bireysel ve toplumsal huzur ve refahın gelişmesine hizmet etmektedir. Bursa STK'ları olarak en büyük amacımız ulusal ve uluslararası arenada iktisadi ve ticari alanda etkin sivil toplum, özel ve kamu iş birliği çerçevesinde çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

"Biz TÜMSİAD ailesi olarak her şeye rağmen üretmeye devam diyoruz"

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da şunları söyledi: "Yeni Başkanımıza, bu kadim şehirde yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum. Osman Başkanımıza da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu tarz hizmetler hızla büyüyerek artacaktır. TÜMSİAD olarak 2019 yılında yeni hedefler belirledik. TÜMSİAD, üreten ve büyüyen Türkiye'de üretmeye devam edecek. Sektörel buluşmaları, eğitim faaliyetlerini, kamu ve STK'larla birlikte

ortak çalışmalar yapacağız. Biz TÜMSİAD ailesi olarak her şeye rağmen üretmeye devam diyoruz. Ayrıca 31 Mart Yerel Seçimlerin önemini hepimiz biliyoruz. Ve ben bütün üyelerimizi birlik ve beraberliğimizin devam etmesi için oy kullanmaya davet ediyorum."

"Bursa'daki potansiyeli harekete geçireceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şöyle konuştu: "Belediye Başkanlığı bir meslek değildir. 15 yıldır icra etmem hasebiyle bu bizim işimiz gibi oldu artık. Yeni dönemle ilgili heyecanımızı anlatıyoruz. Hepimizin bir Bursa hayali var. Trafik ve ulaşım sorunu olmayan, yeşili bol, hava kalitesi iyi, kaçak binaların olmadığı, yaşam alanlarının olduğu, eğitim ve sağlık konularında aksaklık olmayan bir şehir herkesin hayali. Bursa da büyüyor ve gelişiyor. İnsanoğlu yaşadıkça bu sorunlar ve kaygılar hep olacaktır. Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz hepsi kendi dönemlerinde Bursa'ya bir şeyler yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Bizler de bir şeyler yapma heyecanı içindeyiz. Şehirdeki kaygılarımızın sorunlarımızın tamamını net bir şekilde Cumhurbaşkanımızla paylaştım. Sağ olsunlar beklediğimiz müjdeleri verdiler kendileri. Bursa'da her şey var çok şükür. Biz bu potansiyeli harekete geçireceğiz."

"Osmanlı'nın değerleriyle yaşayan bu şehre Belediye Başkanı seçmek çok önemli"

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, "Bursa herhangi bir şehir değil. Osmanlı'ya başkentlik yapmış lider bir kent. Sanayisiyle ekonomisiyle adından söz ettiren bir şehir. Osmanlı'nın değerleriyle yaşayan bu şehre Belediye Başkanı seçmek şüphesiz çok önemli. Biz içerden bakınca Türkiye bir yerel seçime gidiyor. Ancak dışardan bakınca öyle değil. Almanya da, Çin de, Rusya da, ABD de izliyor 31 Mart Seçimlerini. Onlar için bir yerel seçim değil, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde siyasi istikrarının devam edip etmeyeceğinin seçimi bu. O bakımdan bizden daha çok onlar merak ediyor. Çünkü bu siyasi istikrara güçlü bir destek çıkarsa, o zaman Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanımızın eli daha da güçlenecek" şeklinde konuştu.

Eski yöneticilere teşekkür

Konuşmaların sonrasında, TÜMSİAD Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı ve yöneticilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür hediyesi verildi. Programın son bölümünde TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu sahneye alkışlar eşliğinde davet edilerek tanıtıldı.

Tanıtımı yapılan 2019-2021 dönemi yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bircan Çiçek, Ali Karaca, Uğur Karabaş, Gökhan Dinçer, Yavuz Köken, Hilmi Pakyürek, Enes Özkan, Recep Hakan Ziya, Ferhat Bozkurt, Kerim Günaydın, Yüceler Altun, Yunus Emre Seyhan, Emrah Atış, Fatih Koç, İbrahim Doğan, Kemal Burhan, Ertan Hoşgör, İrfan Durmaz. Mesut Erduman, Mesut Eren, Erdoğan Daloğlu, Resul Kul, Murat Çakmak, Akın Akkoyunlu.

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Ali Günaydın, Şükrü Kanca, Muharrem Uludağ, Mustafa Altın, Süleyman Erçalış, Yücel Özçelik.

Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri: Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bircan Çiçek, Kerim Günaydın, Ali Karaca, Recep Hakan Ziya, Gökhan Dinçer, Ferhat Bozkurt, Mesut Erduman, Uğur Karabaş, Yavuz Köken, Hilmi Pakyürek.

Kaynak: Bültenler