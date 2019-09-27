Tümsiad sektör kurulları toplandı

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu'nun başkanlığında toplanan Tekstil, Otomotiv, Gıda Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren üyeler, çeşitli istişarelerde bulundular.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, TÜMSİAD'ın en önemli amaçlarından birisi Tüm sektörlerin ve üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik ortak akıl ve istişare ortamında kararlar almak ve sorunların çözümü üzerine ilgili birimlerle faydalı çalışmalar gerçekleştirmektir. Şerbetçioğlu, "Bursa'nın en güçlü sektörlerinde başlattığımız kurul toplantılarımız, gelecek dönemde daha farklı sektörleri de kapsayarak devam edecektir. Ekim ayı içerisinde Genel Merkezimizin İstanbul'da düzenleyeceği çalıştay öncesi, artılarımızı ve eksilerimizi tüm hatlarıyla ele aldığımız bu toplantı, tüm katılımcılar için verimli sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Toplantının sonunda, katılımcılara TÜMSİAD'ın yeni üyelik sertifikaları takdim edildi.