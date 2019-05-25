TÜMSİAD'tan Şehit Ve Gazi Ailelerine İftar

TÜMSİAD Bursa Şubesi, anlamlı iftar organizasyonlarına devam ediyor. Önceki hafta yetimleri ve ailelerini iftar sofrasında buluşturan TÜMSİAD Bursa Şubesi, bu kez de şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Programa; TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, her iki derneğin de Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı.

Anlamlı bir organizasyona imza atan TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin Dernek merkezinde gerçekleşen iftar programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile manevi bir atmosferde gerçekleşti.

"Her zaman sizlerin emrindeyiz"

Programda konuşan TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu şunları söyledi: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Biz bu gece burada rahat ve huzurlu bir şekilde iftarımızı yapabiliyorsak, devletimiz ve milletimizle dimdik ayakta durabiliyorsak bunu, vatanı milleti ve bayrağı için hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vatan çok badireler atlattı. Hala da iç ve dış düşmanlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. TÜMSİAD ailesi olarak bizler her zaman sizlerle birlikteyiz. Her zaman sizin emrinizde olduğumuzu bilmenizi isterim."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol da, TÜMSİAD Bursa Şubesi'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Şenol, "Terör, gençlerimizin, anne babalarının, çocuklarının hayallerini ellerinden aldı. Ama bizi ayakta tutan inancımız var. Peygamberlik makamından sonra şehitliğin geldiğini biliyoruz. Bu inançla başımız dik gururla hayatımızı sürdürüyoruz. Gazilerimiz yaşayan bir abidedir. Onlar için de ne yapsak azdır. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler