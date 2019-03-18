Tuna: "31 Mart'ta Mersin Kazanacak"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 31 Mart'ta kazananın Mersin olacağını söyledi.Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Demirhisar ve Yanpar mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Hemşehrilerinden Cumhur İttifakına destek isteyen Tuna, 6360 Sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki sıkıntıları bildiklerini, 31 Mart'tan sonra hükümetin de desteği ile bu sorunları en kısa zaman diliminde çözeceklerinin sözünü vererek, "Her mahallemize eşit mesafede olup, adaletli bir hizmet dağılımı yapacağız" dedi.Tuna, "'Adaletli olmayan payidar olamaz' dedik. Toroslar'da üç dönem hemşehrilerimizin desteği ile açık ara birinci olduk. Toroslar'daki köylerimizden mahalle olan yerleşim yerlerimizi yaptığımız düzenlemelerle nasıl öne çıkardıysak, inşallah Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda buraları da öne çıkaracağız. İlçe belediyesi yetkileri dar olduğu için güçsüz koldur. Yani sol elini gücü kadardır. Akdeniz ilçemizde Mustafa Gültak kardeşimiz, Cumhur İttifakı adayımızdır. Bu köylerde eksik olan hizmetleri biliyoruz. Bir gölet talebiniz var. Akdeniz'de Mustafa Gültak, Büyükşehirde Hamit Tuna, yukarıda hükümetimiz ile hizmetin en güzelini buraya yansıtacağız. Bakanımız Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Mersin için büyük bir şans. Allah nasip ederse köyden mahalle olan yerleşim yerlerimizi suya kavuşturacağız. Akdeniz kabuğunu yırtsın istiyoruz. Buradan Cumhur İttifakına toplu bir oyla destek verin. Birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Büyükşehir ve 13 ilçemizi zaferle sonuçlandıracağız. Bu şehri hizmetlerimizle daha yaşanılabilir bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı."15 yıllık tecrübemizle ne yapacağımızı biliyoruz""Projelerimize, ufkumuza ve vizyonumuza kimse laf söyleyemez" diyen Tuna, şöyle devam etti; "Dert bilen derman olma noktasında da öne olandır. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. 15 yıllık belediyecilik tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var. Birleşerek güçleneceğiz. Biz birleştik ve güçlendik. Üreterek zenginleşeceğiz ve bu kenti büyüteceğiz. Tarım, turizm, sanayi, lojistik, teknolojide, sanat ve sporda büyüteceğiz, Üniversite sayımızı çoğaltacağız. Ulaşımı çözeceğiz. Kısa vadede metrobüs, uzun vadede metro projesini hayata geçireceğiz."Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp, Tozkoparan, Osmaniye, Çukurova, Güneykent ve Halkkent mahalelerinin sakinleriyle de buluşan Tuna, projelerini anlattı.Cumhur İttifakı ile Mersin'e değer katacaklarına vurgu yapan Tuna, "Uzlaşmacı yanımızla, toplumun bütün katmanına ulaşan yönümüzle, millet ortalaması hayatımızla, kibre bürünmeyen halimizle ve sırça köşklerden asla belediye başkanlığı yapmayan duruşumuzla bu kentin yönetimine talibiz. 31 Mart'ta karar vereceksiniz. Mersin ilk defa böyle bir şansı yakaladı. İlçe, büyükşehir ve hükümet ayağını sağlıklı bir şekilde kurgularsanız kim kazanacak? Mersin kazanacak" diye konuştu.Akdeniz ilçesindeki balık pazarı civarında hizmet vermeye başlayan Telefoncular Çarşısının açılışını da yapan Tuna, çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Başkan Tuna daha sonra Akdeniz ilçesinde Çamlıbel'de bulunan Balıkçı Barınağı'nı da ziyaret ederek, Mersin Amatör Balıkçılar Derneği'nin üyeleriyle sohbet etti ve projelerini anlattı.Büyükşehir Belediye Başkan olduklarında Mersin'in kıyı süsü balıkçı barınaklarını yenileyeceklerini, kıyı şeridine ihtiyaç olan yerlerde de standartlara uygun balıkçı barınakları yaparak balıkçılığın gelişmesini sağlayacaklarını ve kentte balıkçılığın simgesi haline gelen Karaduvar Mahallesi'nde bir balıkçı köyü oluşturmayı planladıklarının bilgisini veren Tuna, "Son zamanlarda balık popülasyonu özellikle bu kıyı kenarımızda çok azaldı. Bu sektörün önde gelen temsilcileri ve tecrübeli arkadaşlarımızla balık popülasyonunu nasıl arttıracağımızı konuşacağız ve bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN