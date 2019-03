Tuna: "Biz Bu Milletin Ta Kendisiyiz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'in sorunlarını bildiklerini, bu sorunları çözecek projeler hazırladıklarını belirterek, "Mersin özel bir kenttir. Bu kentin sorunlarını doğru algılamazsanız, dertlerini bilmezseniz bu kenti yönetemezsiniz" dedi.Seçim çalışmalarını kentin dört bir yanında yoğun bir tempo ile sürdüren Tuna, iş adamı, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mersin Oto Galericiler Derneği ile bir araya gelerek oto galerici esnafı ile görüş alışverişinde bulunan Tuna, kenti karış karış gezdiklerini, her noktasını bildiklerini ve çözüm bekleyen sorunlar için projeler hazırladıklarını kaydetti. Tuna, "Mersin özel bir kenttir. Bu kentin sorunlarını doğru algılamazsanız, dertlerini bilmezseniz bu kenti yönetemezsiniz. Biz derdi biliyoruz. Derman olma konusunda da projelerimiz hazır" diye konuştu.Toroslar Belediye Başkanlığı döneminde de yoğun saha çalışmasına alışkın olduklarını söyleyen Tuna, "Biz gerilimden faydalanmak üzere siyaset yapmadık. Makam adamı olmadık, gönüllerin adamı olduk. Millet ortalaması hayatımızla, kibre bürünmeyen ve adaletli yanımızla milletin ta kendisi olduk. Bir belediye başkanının yüzüne bakın, yüzü peynir gibi bembeyazsa o adam klimalı odadan çıkmıyordur. Ama yüzü bizim gibi ayaz vuruğu, güneş yanığı ise o adam da sahadan çıkmıyordur" ifadelerini kullandı.Akdeniz ilçesine bağlı Camili ve Iğdır mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası ve Mersin Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği'nin üyelerinin de taleplerini dinledi ve projelerini paylaştı.Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile Özel Ortadoğu Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Tuna, Tarsus'ta Oto Galericiler ve Traktörcüler Sitesi ile Ulaşım Akaryakıt Otomotiv Firması esnaflarının da konuğu oldu.Yenişehir ilçesinde açılışı yapılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCM) Genel Merkez Binası'nı da ziyaret ederek, dernekyöneticileriyle faaliyetleri hakkında bilgi alan Tuna, "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gelecekleri için varız" şeklinde konuştu.Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen açık hava toplantısına da katılan Tuna, Çilek Mahallesi sakinleri tarafından da coşkuyla karşılandı."Esnafımıza kolaylık sağlayacağız"Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, esnaf odası başkanları ve yöneticileri ile istişare toplantısında buluşan Tuna, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Tuna, şöyle devam etti; "Su ücretinde yüzde 20 indirim yapacağız. Cadde üzerindeki büyükşehrin aldığı tabela ve reklam vergisini en minimuma çekmeye çalışacağız. Esnaf masası oluşturacağız. Bir esnaf arkadaşımızı da o masada oturtturacağız."Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde bulunan Oto Galericiler Sitesi esnafını da ziyaret eden Tuna, daha sonra Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Mersin Şubesi'nin yönetimiyle de bir araya gelerek, projelerini paylaştı.Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'yı da ziyaret eden Tuna, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü'nü de ziyaret gerçekleştirerek, İl Koordinatör Veli Akın, TKDK uzmanları ve destek personelleri görüş alışverişinde bulundu. Tarım ve hayvancılığa yönelik hazırladıkları projelerinden bahseden Başkan Tuna, "Mersin'imize kazandıracağımız kırsal kalkınma projelerimiz ile sadece üreten değil, ürettiğini işleyen, dünyaya pazarlayan bir kent olacağız" dedi.Elvan: "Uyum çok önemli"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise esnafa her zaman destek çıktıklarını hatırlatarak, Cumhur İttifakı ile kentte bir uyum oluşacağını dikkat çekti. Elvan, şöyle devam etti; "Esnafımızın sorunu her zaman bizim sorunumuz olmuştur. Esnafımızın ayağına taş değmesini istemiyiz. Eğer sağlıklı ve sorunu minimize edilmiş bir Mersin istiyorsak yolu belli. Cumhur İttifakı ile birlikte olursak 13 ilçede ve büyükşehirde müthiş bir uyum olacak. MHP ve AK Parti teşkilatlarımız da uyum içerisinde çalışıyorlar." - MERSİN