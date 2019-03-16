Tuna'dan Belediye Meclis Üyelerine Veda Yemeği

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
, 5 yıllık görev süresini dolduran Belediye Meclis Üyeleriyle veda yemeğinde bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi son oturumunu gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna
, 5 yıllık görev süresini dolduran Belediye Meclis Üyelerine veda yemeği verdi.
Her ayın ikinci haftası toplanarak gündemindeki konu başlıklarını ele alan, yapılan çalışmaları ve atılacak adımları görüşerek önemli kararlara imza atan Belediye Meclis Üyeleri, son toplantısının ardından Gölbaşı Mogan'da bulunan Büyükşehir Belediyesi tesislerinde Tuna'nın verdiği veda yemeğinde bir araya geldi.
Tuna, yemekte yaptığı konuşmada, 5 yıl boyunca titizlikle sürdürdükleri Meclis çalışmaları için tüm üyelere teşekkür etti. Tuna, Meclis Üyelerine teşekkür plaketi verdi.
Yemeğe eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
de katıldı.
Mustafa Tuna, Ankara, Güncel
Kaynak: AA