Tuna: "Kente Değer Kattık"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi'ndeki 2014-2019 hizmet döneminin son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu kente değer kattık" dedi.3 dönemdir başarıyla yürüttüğü Toroslar Belediye Başkanlığı'nın meclis toplantısına son kez başkanlık eden Tuna, "Bu meclis doğru kararlar aldı.15 yıldır düzeyli, seviyeli, görüşlere açık ve herkesin sözünün dinlendiği bir meclis çatısı altında değişik meclis üyesi arkadaşlarımızla çalıştık. Bu kente değer kattık. Kurumsal yapısı ve üreten yanıyla köyden bir kent oluşturduk. İnşallah gelecek olan belediye başkanı arkadaşımız, bu yapılan tesislere ve hizmetlere sahip çıkar" diye konuştu."Büyükşehire yakışır hizmet sunacağız""Tarlada izi olanını harmanda sözü olur" diyen Tuna, 'Bu kenti kendi kendine yetebilen bir yaşam yeri haline getireceğiz' dediklerini hatırlatarak, "Kurumlarıyla, yapılarıyla, ticaret erbaplarının bölgeye gelişleriyle doğru hayal ettik ve doğru sonuçlar çıktı. Toroslar'dan gidiyoruz ama gözümüz arkada değil. Doğru projeler bıraktık. Gelecekte bu kentin en zengin belediyesi olabilecek nitelikte bir ilçe bırakıyoruz. Büyükşehire adayıyız. İnşallah nasip olur seçilirsek yapacağımız ilk iş 8 yıldır çıkmayan beş binlik planlardır. Onu da hızlı, daha dinamik bir yapıda kurum görüşlerini pratik olarak alıp yatırımcının önünü açmak durumundayız. Seçildiğimiz taktirde bu kent, gelecekte özel bir yer olacak. Mersinimizin özelliği şu, hava ulaşımı var. Uluslararası hava alanı bittikten sonra bu işi boyut anlamında daha da yukarı çıkaracağız. Deniz ulaşımı var, liman kenti. Kara ve demir yolu ulaşımı var. Bu özelliğiyle belki Türkiye'de ikinci bir metropol bir kent oluşabilir ve ticaretin merkezi olabilir" ifadelerini kullandı.2004 yılında göreve geldiğinde hiçbir resmi kurumu olmayan Toroslar'da sağlığın, eğitimin ve gençliğin merkezi olması noktasında bir hayali olduğunu anlatan Tuna, "Vizyon meselesi tabi ki bu. Planlamayla bir şehri istenen şekle getirirsiniz. O zaman otel kent diye anılırdı. Biz onu tersine çevirdik. Şuan Toroslar herkesin gıpta ile baktığı özel bir yaşam yeri oldu. İnşallah büyükşehir ölçeğinde, milletin teveccühü ve Rabbimin takdiri ile belediye başkanı olduğumuzda kentimizi çok farklı noktalara getireceğiz. Bu kentle ilgili hayallerimiz ve planlarımız çok. Kıt imkanlarla çalıştığımız Toroslarımızda hizmetlerimiz ortada. Her noktasında ayak izimizin ve alın terimizin olduğu Toroslar'dan ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem seçilecek meclis üyesi arkadaşlarımız bu meclis yapısında, bu ahenkli çalışma ortamını sağlarlar. Biz her akla değer veriyoruz ve kendi teknik havuzumuzda akıl süzgecinden geçiriyoruz. Bugüne yaptığımız tüm işler belediyemize gelen müfettişler tarafından da takdir kazandı. Bununla da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu."Biz görev adamıyız, millet bizi nerede işaret ederse orada dururuz" diyen Tuna, "Allah, bu bedende bu canı tuttuğu sürece bu kente hizmet etmeye varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Seçimler, demokrasinin bayramlarıdır. Millet iradesine her zaman saygı duyduk. 3 dönemdir Toroslar insanımızı başımızın üstünde tuttuk. İnşallah bu seçimin, kentimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz, görev adamıyız. Millet, bizi nerede işaret ederse orada dururuz. Başkan olamayınca hırslara bürünen, hırsı aklının önüne geçmiş bir insan değiliz. Mütevazi yanımızla ama mütevazi olmayan projecilik anlayışımızla görev verilirse Mersinimize en güzel hizmeti sunacağız" dedi. - MERSİN