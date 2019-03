Tuna: "Kenti Sporla Öne Çıkaracağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz kıt imkanlarla Torosları Çukurova çanağında en fazla spor tesisine sahip bir ilçe konumuna getirdik. Büyükşehir ölçeğinde çok daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.Tuna, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek, Federasyon Başkanı Mithat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Esas gayelerinin, sporu tabana yaymak ve daha çok sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Tuna, başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inandıklarına vurgu yaparak, sadece futbol branşında değil diğer spor dallarında da amatör spor kulüplerine imkanları ölçüsünde destek olduklarını belirtti. Tuna, "Sağlık, eğitim ve gençlik üzerine yoğun çalışacağız demiştik. Doğru strateji, doğru zamanla ve doğru sonuçlarla bugün Torosları sağlık, eğitim ve gençliğin merkezi yaptık. Gençlik anlamında 10 spor kompleksimizi Toroslara kazandırdık. 5 tesisimizin de yapım çalışmaları devam etmektedir. Olimpik yüzme havuzundan gençlik merkezimize, amfi tiyatrodan drag pistine kadar birçok tesis ile Toroslarımızı bezedik. Drag pistimizin hafriyat çalışmaları bitti, asfalt kısmı kaldı. Burası bittiğinde Türkiye'nin bir numarası olacak. Mersinimizin spor turizmine de katkı sağlayacak inşallah. Başlangıç noktası ile finishi görebilecek panoramik bir görüntüye sahip özel bir yer oldu" ifadelerini kullandı."Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle hareket ettiklerine vurgu yapan Tuna, "Futbolun yanı sıra güreş, bocce, tenis, basketbol branşlarımızla çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturduk. Boccede, Türkiye'de birinci sıradayız ve 21 tane milli sporcu yetiştirdik. Bu çocuklarımız milli sporcu avantajından yararlanarak burs almaktadırlar. Basketbol branşında da kız basketbol takımımızı kurduk. 10 yaşında aldığımız kızlarımız bugün büyük kulüpler tarafından talep edilmektedir. Model uçak pisti yaptık. Radyo kontrollümodel uçak festivalleri düzenliyoruz. Bizim gayemiz, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, beyni bilgi ile dolu ve bu milletin değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklara gidebileceği bir zaman dilimindeyiz. Onun için çocuklarımızla ilgili olmamız lazım. İnsanları bir araya getirmenin iki yolu vardır. Sportif faaliyetler ve sosyal etkinliklerdir. Sporun içinden gelen bir insan olduğumuz için amatör spor kulüplerimizin sorunlarını biliyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza da bu manada hizmet binası desteğinde bulunmuştuk. Amatör sporun her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu."Mersin, spor turizminde atağa kalkacak"Hayata geçirmeyi planladıkları yatırım ve projelerle Mersin'de spor turizmini atağa geçireceklerini kaydeden Tuna, "Antalya spor turizmi noktasında 4 binin üzerinde takımın gelip kamp kurduğu bir şehir. Tesisleşme anlamında turizmin cenneti olmuş. İklim bakımından Antalya'dan önde olması nedeniyle kentimizde gelecekle ilgili bir takım hayallerimiz var. Yıllardır kentimizdeki otel sahiplerine söylüyorum. Büyük kulüpleri davet edin bizim tesisleri istediğiniz gibi kullanın diye. Spor turizmi noktasında şehrimizi öne çıkartmak için bunu gelecekte vizyon olarak ortaya koyacağız. Toroslar'ın zirvesinde özellikle Ayvagediği'nin batı kısmına düşen Karatepe mevkiinde 5 tane saha ve yanında da 5 yıldızlı otel yapma düşüncemiz var. Özellikle yaz kamplarının burada yapılmasına vesile olacağız ve kışın da oteli kış turizmine açacağız" şeklinde konuştu."Bu kente Süper Lig yakışır, bunun adı da Mersin İdmanyurdu'dur""Kentimizin takımına destek olacağız" diyen Tuna, şöyle devam etti; "Bir milyon 816 bin insanımızın yaşadığı bu kente bir süper lig takımı yakışır. Bunun adı da Mersin İdmanyurdu olmalıdır. Mersin İdmanyurdu'nu Süper Lig'e adım adım çıkmasını sağlayacağız. Mersinimizin yaşayan değeri olan, cumhuriyet tarihinden günümüze miras kalan koca çınarı eski günlerine döndürmek ve hak ettiği yerlere getirmek için konaklama, kamp alanı ve sosyal tesislerini içeren Mersin İdmanyurdu Spor Kompleksi'ni hayata geçireceğiz." - MERSİN