Tuna, Mersinlilere Teşekkür Etti

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin Mersin mitingi öncesi hemşehrilerine hitap ederek; "Heyecanımız, sizlere bir an önce hizmetin en güzelini sunma heyecanıdır" dedi.Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde gerçekleşen mitingde, Cumhur İttifakının 13 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte çıktığı platformdan tüm Mersinlilere teşekkür eden Tuna, Cumhur İttifakının Mersin için önemine vurgu yaptı. "Güçlü Mersin'i doğru planlama, doğru bütçeleme ve doğru uygulamayla oluşturacağız" diyen Tuna, "Allah izin verirse Mersin'de işsizliği sona erdireceğiz. Cumhur İttifakı adayı olmamız da kentimiz için bir şans. Hükümetimizin yapacağı yatırımları büyükşehir ölçeğindeki yatırımlarımızla taçlandıracağız ve ilçe ölçeğindeki projelerimizi de ulama yaparak hizmetin en dinamik ve hızlı bir şekilde gelmesini sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz öyle söz verip gidenlerden değiliz. Söz verdik mi o sözün arkasında dimdik ve delikanlı duran gönül adamlarıyız. Allah'ın izniyle, ne diyorsak olacak inşallah" ifadelerini kullandı."Mızrak çuvala sığmıyor"Alanı dolduran kalabalığın Mersin'de Cumhur İttifakının zaferinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Tuna, "Bu kentte kimse gerilimden hoşlanmıyor. Biz asla gerilimden paye kapalım, siyasi rant edelim diye bir duruşumuz olmadı. Bu kentte huzuru ve barışı hep birlikte öne çıkaracağız. Allah'a şükürler olsun ki, bugün Mersin'de mızrak çuvala sığmıyor. Alanı hınca hınç doldurdunuz. Allah razı olsun. Bu güç ve bu kalabalık inşallah 31 Mart'ta sandığa yansıyacak. 200 gündür yanımızda oldunuz ve bizimle koştunuz, koşuşturdunuz. Hakkınızı helal edin. Bizim ufkumuz açık. Geldiğimiz yeri işaret eden yeni ufuklara koşan, gelişen bütün teknolojileri bünyesinde barındıran bir anlayışa sahibiz. Bizim olmazsa olmazımız da değerlerimizdir. Bu değerlerimiz; dilimiz, bayrağımız, vatan toprağımız, Cumhuriyetimiz, manevi değerlerimiz, milli kültürümüz ve tarih şuurumuzdur. Çünkü bunlar kalabalığı millet yapan değerlerdir. Biz mazlumun yunusu, zalimin yavuzuyuz. Bu değerlerimize kast edenlere yavuzca duruşumuzu her zaman gösterdik, bundansonra da göstermeye devam edeceğiz. İşte Cumhur İttifakının özü de budur. Heyecanımız, üretimimiz, bilgi birikimimiz ve tecrübemiz var. Heyecanımızı kaybetsek bu işi yapamayız. Heyecanımız siz değerli hemşehrilerimize bir an önce hizmetin en güzelini yapma heyecanıdır" diye konuştu."Adaletli olmayan payidar olamaz""Altımızdan halıyı çekmeye çalışanlara inat biz herkesin belediye başkanı olmak istiyoruz" diye devam eden Tuna, şu ifadeleri kullandı; "Herkesin oyuna talibiz. Belediye başkanı olduktan sonra da kentimizde yaşayan bir milyon 816 bin insanımızın da belediye başkanı olacağız. Hiç kimseye ayrı gayrı etmeyeceğiz. Hizmetimizde ve duruşumuzda adaletli olacağız. Adaletli olmayan payidar olamaz. Herkesin gönlünde yerimiz olacak. Hiç merak etmeyin."Mersinlilere inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Tuna, hemşehrilerinin teveccühü ile 31 Mart'ta 13 ilçe ve büyükşehirde zafer yazacaklarına dikkat çekerek, "Biz siz değerli hemşehrilerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Emin ellere başkanlıkları teslim edeceksiniz. Rabbim al bayrağın gölgesinden, Cumhuriyet'in ışığından, muasır medeniyet seviyesinde ülke olma sevdamızdan bizleri mahrum etmesin. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız inşallah 13+1 Cumhur İttifakı adaylarını başkan yapacağız. Çıktık bir sefere, zafer Allah'ın takdiridir. Biz inandık zafer de inananlarındır" dedi. - MERSİN