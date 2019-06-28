28.06.2019 12:12
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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

Tuna Nehri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 26 oldu.
Açıklamada, kayıp 2 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
Macaristan , Güncel

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